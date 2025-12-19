ENG vs AUS 3rd Test 2025 Day 4 Live Streaming: ड्रा की ओर अग्रसर इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट, जानिए कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा हैं. तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 271 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 356 रन हो चुकी है. ट्रेविस हेड ने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है. ट्रेविस हेड ने सीरीज का दूसरा शतक लगा दिया है. इस शतक के साथ ही हेड ने टेस्ट में भी बतौर ओपनर अपनी जगह सुरक्षित कर ली है. एडिलेड में दूसरे दिन ट्रेविस हेड की आई आंधी, ऑस्ट्रेलिया ने 356 रनों की बनाई बढ़त, यहां देखें वीडियो हाइलाइट्स

तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के समय हेड 196 गेंद पर 2 छक्के और 13 चौकों की मदद से 142 रन बनाकर खेल रहे हैं. उनके साथ पहली पारी में शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी 52 रन पर नाबाद हैं. हेड और कैरी के बीच पांचवें विकेट के लिए 122 रन की साझेदारी हो चुकी है. हेड ने उस्मान ख्वाजा (40 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़े. ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट पर 271 रन बनाकर अपनी कुल बढ़त 356 रन कर चुकी है. ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 85 रन की बढ़त मिली थी.

इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 286 रन पर समाप्त हुई. इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 83 रन कप्तान बेन स्टोक्स ने बनाए. जोफ्रा आर्चर 51 रन बनाकर दूसरे मुख्य स्कोरर रहे. ऑस्ट्रेलिया के लिए पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 3-3, नाथन लियोन ने 2, जबकि मिचेल स्टार्क और कैमरन ग्रीन ने 1-1 विकेट लिए. ऑस्ट्रेलिया ने एलेक्स कैरी के 106, उस्मान ख्वाजा के 82, और मिचेल स्टार्क के 54 रन की बदौलत पहली पारी में 371 रन बनाए थे. इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर ने 5, ब्रायडन कार्स और विल जैक्स ने 2-2, जबकि जोश टंग ने 1 विकेट लिया था.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट 2025 के चौथे दिन का खेल कब और कहां खेला जाएगा?

ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज 2025 का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड (Adelaide) के एडिलेड ओवल में खेला जा रहा हैं. जिसके चौथे दिन का खेल 20 दिसंबर(शनिवार) को भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट 2025 के चौथे दिन का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में एशेज 2025-26 का टीवी प्रसारण Sony Sports नेटवर्क पर किया जाएगा, जहां ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट 2025 अलग-अलग स्पोर्ट्स चैनलों पर उपलब्ध रहेंगे. ऑस्ट्रेलिया में Fox Sports और Kayo Sports इस प्रतिष्ठित सीरीज़ का प्रसारण करेंगे, जबकि इंग्लैंड में Sky Sports और TNT Sports मैचों को टीवी पर दिखाएंगे. सब-सहारा अफ्रीका के क्रिकेट दर्शकों के लिए SuperSports पूरे एशेज 2025-26 का टीवी ब्रॉडकास्ट उपलब्ध कराएगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट 2025 के चौथे दिन का लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

भारत में ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड तीसरे टेस्ट 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप पर उपलब्ध रहेगी, जहां दर्शक अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से मुकाबले देख सकेंगे. पाकिस्तान में फैंस PTV Sports के साथ-साथ Tamasha और Tapmad ऐप पर भी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा, अमेरिका में रहने वाले क्रिकेट प्रेमी Willow TV पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए पूरी एशेज सीरीज़ देख पाएंगे.