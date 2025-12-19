Goa Liberation Day 2025: गोवा मुक्ति दिवस पर बोले पीएम मोदी- हमारी राष्ट्रीय यात्रा के निर्णायक अध्याय की याद दिलाता है यह दिन

पीएम नरेंंद्र मोदी (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर: गोवा मुक्ति दिवस (Goa Liberation Day) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा है कि यह दिन देश को उसकी राष्ट्रीय यात्रा के एक अहम अध्याय की याद दिलाता है. इस खास अवसर पर उन्होंने उन लोगों के अदम्य साहस को याद किया जिन्होंने अन्याय को मानने से इनकार कर दिया और साहस व दृढ़ विश्वास के साथ आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'गोवा मुक्ति दिवस हमें हमारी राष्ट्रीय यात्रा के एक अहम अध्याय की याद दिलाता है. हम उन लोगों के अदम्य साहस को याद करते हैं जिन्होंने अन्याय को मानने से इनकार कर दिया और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ आजादी के लिए लड़ाई लड़ी. उनके बलिदान हमें गोवा की चौतरफा प्रगति के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं.'

गोवा 1961 में इसी दिन आजाद हुआ था. सन 1947 में भारत को आजादी मिलने के बाद, भारत सरकार ने पुर्तगाल को गोवा शांतिपूर्वक सौंपने के लिए मनाने के लिए बार-बार राजनयिक प्रयास किए. हालांकि, पुर्तगाल ने सभी बातचीत को खारिज कर दिया और गोवा को अपना विदेशी प्रांत बताता रहा. इस कड़े रुख के कारण गोवा मुक्ति आंदोलन तेज हो गया, जिसमें स्थानीय नेताओं और जनता की भागीदारी बढ़ती गई. सन 1946 में डॉ. राम मनोहर लोहिया और डॉ. जूलियाओ मेनेजेस जैसे प्रमुख नेताओं ने गोवा में सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन आयोजित करके पुर्तगाली प्रतिबंधों को खुले तौर पर चुनौती दी. यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ने 'नेशनल स्पेस डे' की दी शुभकामनाएं, युवाओं को 'एस्ट्रोनॉट पुल' से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया

Goa Liberation Day reminds us of a defining chapter in our national journey. We recall the indomitable spirit of those who refused to accept injustice and fought for freedom with courage and conviction. Their sacrifices continue to inspire us as we work towards the all-round… — Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2025

उनके साहसिक कार्यों ने गोवा वासियों के बीच बड़े पैमाने पर विरोध को जन्म दिया और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन की गति को मजबूत किया. पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, हड़तालें और सविनय अवज्ञा के कार्य आम हो गए. इसके जवाब में पुर्तगाली प्रशासन ने असंतोष को दबाने के लिए गिरफ्तारियों, सेंसरशिप और बल प्रयोग का सहारा लिया. कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, जबकि अन्य को भूमिगत होकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा. गंभीर दमन के बावजूद, गोवा के लोगों में प्रतिरोध की भावना अटूट रही. टी.बी. कुन्हा को गोवा में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से पहला संगठित आंदोलन शुरू करने के लिए व्यापक रूप से 'गोवा राष्ट्रवाद के जनक' के रूप में जाना जाता है.

साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ महात्मा गांधी के जन आंदोलनों के दौरान, कुन्हा फ्रांस में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारत लौट आए और खुद को मुक्ति के कार्य के लिए समर्पित कर दिया. दिसंबर 1961 में, प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गोवा, दमन और दीव को मुक्त कराने के लिए एक निर्णायक सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दी. ऑपरेशन विजय नामक इस संयुक्त अभियान में भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना शामिल थी. यह मिशन हताहतों को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया था और 36 घंटे के भीतर सफलतापूर्वक पूरा किया गया. 19 दिसंबर, 1961 को पुर्तगाली गवर्नर-जनरल मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया.

मुक्ति के बाद, गोवा को 1961 में एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला. मुक्ति ने महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाए. गोवा एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक बन गया, जबकि वास्तुकला, भाषा, व्यंजन और त्योहारों में पुर्तगाली प्रभाव विदेशी प्रभुत्व के प्रतीकों के बजाय एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बन गए.