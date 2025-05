Dangerous Stunts: ग्वालियर में पुल पर ऑटो-रिक्शा चालक ने किया खतरनाक स्टंट, यात्री के बाहर झांकने का वीडियो वायरल

ग्वालियर (मध्य प्रदेश) 29 मई: राज्य में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, फिर भी दुस्साहसी ऑटो चालक सड़कों पर 'स्टंट' करने से बिल्कुल भी नहीं डरते. हाल ही में एक घटना में, ग्वालियर में एक ऑटो-रिक्शा चालक को एक पुल पर सिर्फ दो पहियों पर अपना वाहन चलाते हुए देखा गया. इस घटना का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना झांसी रोड पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हरिशंकर पुरम कॉलोनी के पास नवनिर्मित नीडम आरओबी ब्रिज के पास हुई. कई यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए किए गए इस स्टंट ने न केवल चालक के लिए बल्कि उस समय पुल पर मौजूद अन्य यात्रियों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया. यह भी पढ़ें: Viral Video: रात में खाली सड़क बन रही है स्टंटबाजों का अड्डा! ऑटो चालक ने सड़क पर किया गाड़ी के साथ जानलेवा स्टंट, कानपुर का वीडियो हुआ वायरल

इतना ही नहीं, जब चालक ने जोखिम भरा काम जारी रखा, तो एक युवक ऑटो के पिछले हिस्से से आधा बाहर लटकता हुआ दिखाई दिया, जो चिल्ला रहा था और ऑटो को थपथपा रहा था. इस स्टंट को पास में ही एक अन्य ऑटो में बैठे युवकों के एक समूह ने कैमरे में कैद कर लिया. हालांकि वीडियो गुरुवार को सामने आया, लेकिन बताया जाता है कि यह घटना बुधवार दोपहर को हुई. स्थिति को और भी खतरनाक बनाने वाली बात यह है कि उसी समय पुल से कार, ट्रैक्टर, ट्रॉली और दोपहिया वाहन समेत अन्य वाहन भी गुजर रहे थे. थोड़ा सा असंतुलन एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता था.

Gwalior: An auto driver performed a dangerous stunt on the Needam Overbridge. The video is rapidly going viral on social media. The police have initiated an investigation into the incident.@GwaliorPolice #gwalior #MPNews #viralvideo #stunt #Reels #trending #hindinews pic.twitter.com/6RAGIvHiaj

— Asian News Bharat (@Asian_newsBH) May 29, 2025