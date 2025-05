PBKS vs RCB, Qualifier 1 Match Key Players To Watch Out: पंजाब किंग्स को हराकर फाइनल का टिकट पक्का करना चाहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, Qualifier 1 TATA IPL 2025 Key Players To Watch: बहुत सारे रोमांच और ड्रामा के बाद, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) के प्लेऑफ़ का आगाज हो गया हैं. क्वालीफायर 1 में आज यानी 29 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले में जो टीम यह मैच जीतेगी, वह सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी. पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले-पहले खिताब की तलाश में हैं. इस मैच से पहले आरसीबी के स्क्वॉड में कई नए खिलाड़ी जुड़ गए हैं, जो अभी तक टीम के साथ नहीं थे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs RCB, Qualifier 1 Match Winner Prediction: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

पंजाब किंग्स इस सीजन की सबसे मजबूत टीमों में से एक साबित हुई है. नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स की टीम ने 14 मैचों में नौ जीत हासिल कर लीग स्टेज में टॉप पर समाप्त की. पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शानदार रही, खासकर युवा खिलाड़ी प्रियांश आर्य ने धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. जोश इंग्लिस और मार्कस स्टोइनिस की तेज बल्लेबाजी ने मिडिल और लोअर आर्डर को मजबूत किया है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के आकंड़ें (RCB vs PBKS Head To Head In IPL)

आईपीएल इतिहास में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स के बीच अबतक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में लगभग बराबरी का मुकाबला रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 17 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, पंजाब किंग्स को 18 मैच में जीत नसीब हुई हैं.

इस सीजन दोनों टीम की यह तीसरी भिड़ंत है. इस सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मैच खेले गए हैं. पहला मुकाबला पंजाब किंग्स ने पांच विकेट से अपने नाम किया था. मैच बारिश के कारण 14-14 ओवर का हो गया था. दूसरे मुकाबले को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता था. आईपीएल के पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच दो मुकाबले खेले गए थे. इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दोनों मुकाबले अपने नाम किए थे.

इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

विराट कोहली: आरसीबी के घातक बल्लेबाज विराट कोहली ने पिछले 10 पारियों में 425 रन बना चुके हैं. इस दौरान विराट कोहली 161.59 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं. विराट कोहली की शानदार टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स मैच को आरसीबी के पाले में मोड़ सकते हैं.

रजत पाटीदार: आरसीबी के कप्तान और आक्रामक बल्लेबाज रजत पाटीदार ने 345 रन बनाए हैं और उनकी 194.91 की स्ट्राइक रेट किसी भी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी है. रजत पाटीदार एक बार लय में आ गए, तो छक्कों की बारिश कर सकते हैं.

जोश हेजलवुड: आरसीबी के स्टार गेंदबाज जोश हेजलवुड ने पिछले 9 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं. जोश हेजलवुड की सटीक यॉर्कर और स्विंग बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं.

श्रेयस अय्यर: पंजाब किंग्स के नए कप्तान श्रेयस अय्यर इस सीजन में टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं. मिडिल ऑर्डर में उनकी बल्लेबाज़ी मैच को स्थिरता देती है और जब-जब टीम को तेज़ रन चाहिए होते हैं, अय्यर मोर्चा संभाल लेते हैं. उनका अनुभव और आक्रामक अंदाज़ किसी भी गेंदबाज़ी आक्रमण को चुनौती देने में सक्षम है.

युजवेंद्र चहल: अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल हमेशा विकेट लेने की मानसिकता से गेंदबाज़ी करते हैं. कोलकाता के मिडिल ऑर्डर को तोड़ने में उनकी भूमिका अहम हो सकती है. चहल का अनुभव और विविधता उन्हें इस मुकाबले में पंजाब का ट्रंप कार्ड बना सकता है.

अर्शदीप सिंह: पंजाब के तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह नई गेंद से और डेथ ओवर्स में विकेट निकालने में माहिर हैं. उनकी सटीक यॉर्कर और स्विंग गेंदें विपक्षी बल्लेबाज़ों को परेशान कर सकती हैं. कोलकाता के आक्रामक ओपनर्स के खिलाफ अर्शदीप की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, जोश इंगलिस (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसन, युजवेंद्र चहल, काइल जैमीसन, विजयकुमार वैशाख और अर्शदीप सिंह.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल सॉल्ट, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), टिम डेविड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, नुवान तुषारा, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

नोट: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.