PBKS vs RCB, Qualifier 1 Toss Update And Live Scorecard: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम पंजाब किंग्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru, Qualifier 1 TATA IPL 2025 Toss Update And Live Scorecard Update: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 (Indian Premier League 2025) अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया हैं. इस सीजन में चार टीमों के प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली हैं. हर सीजन की तरह इस बार भी टाटा आईपीएल 2025 (TATA IPL 2025 ) में कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे. इस सीजन के लीग मुकाबले समाप्त हो गए हैं. इस सीजन का पहला क्वालीफायर मुकाबला आज यानी 29 मई को पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mullanpur) में खेला जा रहा हैं. पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने पहले-पहले खिताब की तलाश में हैं. इस मैच से पहले आरसीबी के स्क्वॉड में कई नए खिलाड़ी जुड़ गए हैं, जो अभी तक टीम के साथ नहीं थे. इस सीजन में आरसीबी की अगुवाई रजत पाटीदार (Rajat Patidar) कर रहे हैं. जबकि, पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के कंधों पर हैं. इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के इस मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: PBKS vs RCB, Qualifier 1 Match Toss Winner Prediction: पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी कांटे की टक्कर, यहां जानें कौनसी टीम जीत सकती हैं टॉस

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

TOSS UPDATE: Royal Challengers Bengaluru won the toss and opted to bowl first!#PBKSvRCB #Qualifier1 pic.twitter.com/ol2ioxZ2PL — OneCricket (@OneCricketApp) May 29, 2025

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

PBKS (Starting XI): Priyansh Arya, Prabhsimran Singh, Josh Inglis (wk) 🇦🇺, Shreyas Iyer (c), Nehal Wadhera, Shashank Singh, Marcus Stoinis 🇦🇺, Azmatullah Omarzai 🇦🇫, Harpreet Brar, Kyle Jamieson 🇳🇿, Arshdeep Singh#IPL2025 #PBKSvRCB #PBKS — Circle of Cricket (@circleofcricket) May 29, 2025

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंह, काइल जैमीसन.

RCB (Starting XI): Virat Kohli, Phil Salt 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Rajat Patidar (c), Liam Livingstone 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿, Jitesh Sharma (wk), Romario Shepherd 🇬🇾, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood 🇦🇺, Suyash Sharma#IPL2025 #PBKSvRCB #RCB — Circle of Cricket (@circleofcricket) May 29, 2025

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: विराट कोहली, फिलिप साल्ट, रजत पाटीदार (कप्तान), लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, जोश हेज़लवुड, सुयश शर्मा.

पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मैच का स्कोरकार्ड

इस सीजन में पंजाब किंग्स के अभी तक 14 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को नौ मैचों में जीत मिली हैं. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी 14 मुकाबलों में से 9 मैच जीते हैं और दोनों के 19-19 अंक हैं. लेकिन नेट रन रेट के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (0.301) पंजाब किंग्स (0.372) से मामूली अंतर से पीछे है. दोनों टीमों का प्रदर्शन इस सीजन में धमाकेदार रहा है.