उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में एक ट्यूशन टीचर ने 10वीं की छात्रा के साथ स्कूल में छेड़छाड़ की. घटना के प्रकाश में आने के बाद आरोपी समीर को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे मार्कशीट दिलाने के बहाने मुजफ्फरनगर के स्कूल में बुलाया और एक सुनसान कमरे में उसके साथ छेड़छाड़ की. पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने समीर को गिरफ्तार कर लिया, जो बीएमएस डॉक्टर बताया जा रहा है. अधिकारियों ने अनियमितताओं के चलते उसके क्लीनिक और स्कूल को भी सील कर दिया है. एसपी आदित्य बंसल ने कहा, "आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा." यह भी पढ़ें: Agra Rape Case: रेप पीड़िता के परिवार से मिलीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष, कहा- आरोपी को दिलाई जाएगी कड़ी सजा

Muzaffarnagar, Uttar Pradesh: A tuition teacher, Sameer, was arrested for molesting a Class 10 girl at a school. The victim alleged Sameer lured her to the school, under the pretext of providing a mark sheet and molested her in a secluded room. Following her complaint, police… pic.twitter.com/cHPZdDXPo9

— IANS (@ians_india) May 29, 2025