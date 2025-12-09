New Year Special Trains: यात्रियों के लिए खुशखबरी! नए साल के मौके पर चलेगी अतिरिक्त ट्रेनें, जानें कौन से शहर है शामिल

New Year Special Trains: नए साल (New Year) में घूमने जाने वालों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे (Indian Railway ) ने यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है. रेलवे ने मुंबई से गोवा, तिरुवनंतपुरम और मंगळुरु (Mumbai–Goa–Trivandrum–Mangaluru) मार्गों पर 3 स्पेशल ट्रेनें (Special Trains) चलाने का निर्णय लिया है.
दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी की शुरुआत तक इन मार्गों पर भीड़ को संभालने के लिए तय समय-सारिणी (Timetable) के साथ ये सेवाएं शुरू होंगी. ये भी पढ़े:Diwali Special Trains: यात्रियों के लिए खुशखबरी! मध्य रेलवे चलाएगी 944 स्पेशल ट्रेनें, मुंबई, पुणे, नागपुर से चलेगी गाड़ियां, जानें डिटेल्स
गोवा यात्रियों के लिए राहत
गोवा (Goa) जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन एक बड़ी सुविधा साबित होगी. सीएसएमटी करमाली (CSMT–Karmali Special Train) प्रतिदिन रात 00:20 बजे CSMT से चलेगी और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे करमाली पहुंचेगी.यह सेवा 19 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी.वापसी में यह ट्रेन करमाली से 2:15 PM चलकर अगले दिन 3:45 AM पर CSMT पहुंचेगी. यह ट्रेन दादर, ठाणे, पनवेल, पेण, रोहा, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, कणकवली, कुडाल और थिवीम (Dadar–Thane–Panvel–Ratnagiri–Kankavli) जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेगी.टिकट बुकिंग (Ticket Booking) 8 दिसंबर से शुरू होगी.
दक्षिण भारत के लिए अतिरिक्त सुविधा
नई स्पेशल LTT–Trivandrum Special Train हर गुरुवार 4 PM पर LTT से रवाना होगी और अगले दिन 11:30 PM पर तिरुवनंतपुरम (Trivandrum North) पहुंचेगी.यह सेवा 18, 25 दिसंबर तथा 1 जनवरी 2026 को उपलब्ध रहेगी. वापसी में यह ट्रेन हर शनिवार 4:20 PM पर तिरुवनंतपुरम (Trivandrum) से चलेगी और तीसरे दिन तड़के 1:00 AM पर LTT पहुंचेगी.यह ट्रेन कोंकण और केरल मार्ग के तमाम बड़े स्टेशनों जैसे—मडगांव, कारवार, उडुपी, मंगलूरु जंक्शन, कन्नूर, कोट्टायम, एर्नाकुलम टाउन (Madgaon–Udupi–Kannur–Ernakulam) आदि पर रुकते हुए गुजरेगी.
एलटीटी–मंगलूरु जंक्शन स्पेशल
मुंबई के एलटीटी (LTT) से मंगलूरु (Mangaluru) के लिए विशेष ट्रेन हर मंगलवार 4 PM पर चलेगी और अगले दिन 10:05 AM पर मंगलूरु (Mangaluru) पहुंचेगी. यह ट्रेन 16, 23, 30 दिसंबर और 6 जनवरी 2026 को संचालित होगी.वापसी की ट्रेन हर बुधवार 1 PM पर मंगळुरु से रवाना होगी और अगले दिन 6:50 AM पर एलटीटी (LTT) पहुंचेगी.इसके स्टेशन–स्टॉप गोवा और कोंकण के प्रमुख स्टेशनों पर होंगे — जैसे पनवेल, खेड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, थिवीम, मडगांव, कारवार, उडुपी, सुरथकल (Panvel–Khed–Ratnagiri–Udupi–Surathkal) आदि.