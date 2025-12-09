VIDEO: दिल्ली के बाद मुंबई की भी वायु गुणवत्ता बिगड़ी, शहर पर धुंध की परत छाई; विशेषज्ञों ने जताई चिंता

(Photo Credits ANI)

Delhi-Mumbai Air Quality: दिल्ली के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है. वीडियो बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके से है, जिसमें आसमान पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ दिखाई दे रहा है.

दिल्ली की गुणवत्ता

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भी स्मॉग की परत छाई हुई है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास AQI 265 दर्ज किया गया है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में AQI 319 मापा गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ है.

दिल्ली और मुंबई की वायु गुणवत्ता बिगड़ी

मुंबई की वायु वायु गुणवत्ता बिगड़ी

विशेषज्ञों ने जताई चिंता

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना कठिन हो रहा है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

वायु प्रदूषण से बचाव के सुझाव: