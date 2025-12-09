VIDEO: दिल्ली के बाद मुंबई की भी वायु गुणवत्ता बिगड़ी, शहर पर धुंध की परत छाई; विशेषज्ञों ने जताई चिंता

Delhi-Mumbai Air Quality: दिल्ली के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है. शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई हुई है. वीडियो बांद्रा रिक्लेमेशन इलाके से है, जिसमें आसमान पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ दिखाई दे रहा है.
दिल्ली की गुणवत्ता
वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में भी स्मॉग की परत छाई हुई है. इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास AQI 265 दर्ज किया गया है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। अक्षरधाम और आनंद विहार इलाके में AQI 319 मापा गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आसमान पूरी तरह से धुंध से ढका हुआ है.
दिल्ली और मुंबई की वायु गुणवत्ता बिगड़ी
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो अक्षरधाम से है।
CPCB के मुताबिक इलाके के आस-पास AQI 319 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/eutH6Gbcpa
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2025
मुंबई की वायु वायु गुणवत्ता बिगड़ी
#WATCH मुंबई: शहर में धुंध की परत छाई हुई है।
वीडियो बांद्रा रिक्लेमेशन से है। pic.twitter.com/QjGXqfzU37
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 9, 2025
विशेषज्ञों ने जताई चिंता
विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है, जिससे लोगों के लिए सांस लेना कठिन हो रहा है। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.
वायु प्रदूषण से बचाव के सुझाव:
-
बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें.
-
धूल और प्रदूषण से बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें.
-
प्रदूषण से बचाने वाले एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें.
-
अगर सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.
-
व्यायाम या बाहर की गतिविधियां कम करें, खासकर सुबह और शाम के समय जब धुंध अधिक रहती है.