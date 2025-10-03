Mumbai Water Cut Update: मुंबई में 3 दिन तक जल आपूर्ति में कटौती, बीएमसी ने जारी की प्रभावित क्षेत्रों की सूची

मुंबई, 3 अक्टूबर: बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच दक्षिण मुंबई और पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों में 10 प्रतिशत पानी की आपूर्ति में कटौती की जाएगी. यह अस्थायी कटौती ठाणे स्थित पिसे और पंजरापुर जल उपचार संयंत्रों में बिजली मीटरों के अपग्रेडेशन कार्य के चलते की जा रही है. बीएमसी ने बताया कि यह कार्य जरूरी रखरखाव और तकनीकी अपडेट के लिए किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में जल आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सक्षम हो सके. बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, पिसे और पंजरापुर जल उपचार संयंत्रों में लगे 100 किलोवाट क्षमता वाले बिजली मीटरों को एक अडवांस सिस्टम से बदला जा रहा है. यह तकनीकी कार्य हर दिन दोपहर 12:30 बजे से 3:00 बजे के बीच किया जाएगा. यह भी पढ़ें: Navi Mumbai Pipeline Burst: कोपर खैराने में पाइपलाइन लीकेज से बहा सैकड़ों लीटर पानी, देखें बर्बादी का वीडियो
हालांकि, इसका प्रभाव केवल उस समय तक सीमित नहीं रहेगा. जल आपूर्ति व्यवस्था पर तीन दिनों तक असर पड़ने की संभावना को देखते हुए बीएमसी ने 10 प्रतिशत की अस्थायी पानी कटौती को जरूरी बताया है.
मुंबई जल आपूर्ति कटौती: प्रभावित क्षेत्रों की सूची
दक्षिण मुंबई में प्रभावित क्षेत्र
ए वार्ड: फोर्ट, कोलाबा, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट
बी वार्ड: मस्जिद बंदर, मोहम्मद अली रोड, डोंगरी, भिंडी बाजार
ई वार्ड: भायखला, अग्रीपाड़ा, नागपाड़ा, डॉकयार्ड रोड, रे रोड.
एफ-दक्षिण वार्ड: लालबाग, हिंदमाता, परेल, लोअर परेल.
एफ-उत्तर वार्ड: सायन, माटुंगा
पूर्वी उपनगरों में प्रभावित क्षेत्र
एम-पूर्व वार्ड: चेंबूर पूर्व, गोवंडी, मानखुर्द, ट्रॉम्बे, चीता कैंप, देवनार म्युनिसिपल कॉलोनी, अणुशक्ति नगर.
एम-पश्चिम वार्ड: चेंबूर पश्चिम
एल वार्ड: कुर्ला पूर्व.
एन वार्ड: घाटकोपर, विक्रोली.
एस वार्ड: भांडुप, नाहुर, कांजुरमार्ग, विक्रोली पूर्व.
टी वार्ड: मुलुंड
नगर निगम ने पानी की किल्लत से बचने के लिए लोगों को पानी जमा करके रखने के लिए कहा है और 7 से 9 अक्टूबर के बीच पानी का उपयोग संयम से करने को कहा है. बीएमसी ने कहा है कि बिजली मीटर अपग्रेडेशन का काम 7 से 9 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद जल आपूर्ति व्यवस्था फिर से सामान्य हो जाएगी.