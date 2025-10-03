शुक्रवार, 3 अक्टूबर को नवी मुंबई के कोपरखैरने क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन फटने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हजारों लीटर पानी की बर्बादी होते हुए देखा जा सकता है. अमृत योजना के तहत बिछाई गई एक मुख्य जल पाइपलाइन फट गई, जिससे सैकड़ों लीटर पीने योग्य पानी बर्बाद हो गया. इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाइपलाइन से पानी की तेज़ धार में बहते हुए दिखाई दे रहा है. जिससे इलाके में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. पाइपलाइन के अचानक फटने से आसपास के इलाकों में पानी की दिक्कत खड़ी हो सकती है. फिलहाल, स्थानीय प्रशासन की ओर से न तो पाइपलाइन फटने के कारणों की जानकारी दी गई है और न ही मरम्मत कार्य कब तक पूरा होगा, इसकी कोई स्पष्ट समय-सीमा बताई गई है. यह भी पढ़ें: VIDEO: गाजियाबाद के दशहरा मेले में बड़ा हादसा! झूला झूलते समय अचानक नीचे गिरा शख्स, गंभीर रूप से हुआ घायल

कोपर खैराने में पाइपलाइन लीकेज से बहा सैकड़ों लीटर पानी

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)