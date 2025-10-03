शुक्रवार, 3 अक्टूबर को नवी मुंबई के कोपरखैरने क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन फटने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हजारों लीटर पानी की बर्बादी होते हुए देखा जा सकता है. अमृत योजना के तहत बिछाई गई एक मुख्य जल पाइपलाइन फट गई, जिससे सैकड़ों लीटर पीने योग्य पानी बर्बाद हो गया. इस हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पाइपलाइन से पानी की तेज़ धार में बहते हुए दिखाई दे रहा है. जिससे इलाके में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है. पाइपलाइन के अचानक फटने से आसपास के इलाकों में पानी की दिक्कत खड़ी हो सकती है. फिलहाल, स्थानीय प्रशासन की ओर से न तो पाइपलाइन फटने के कारणों की जानकारी दी गई है और न ही मरम्मत कार्य कब तक पूरा होगा, इसकी कोई स्पष्ट समय-सीमा बताई गई है. यह भी पढ़ें: VIDEO: गाजियाबाद के दशहरा मेले में बड़ा हादसा! झूला झूलते समय अचानक नीचे गिरा शख्स, गंभीर रूप से हुआ घायल
कोपर खैराने में पाइपलाइन लीकेज से बहा सैकड़ों लीटर पानी
Navi Mumbai | कोपरखैरणे येथे जलवाहिनी फुटली
अमृत योजनेची जल वाहिनी फुटली
हजारो लिटर पाणी गेले वाया#NaviMumbai #Koparkhairne #WaterPipelineBurst #Flooding #MaharashtraNews #JaiMaharashtraNews #MarathiNews pic.twitter.com/osCgLEWNI9
— Jai Maharashtra News (@JaiMaharashtraN) October 3, 2025
