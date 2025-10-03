Ghaziabad Ramlila Accident: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां कविनगर रामलीला (Kavinagar Ramlila Ground) मैदान में लगे मेले में एक युवक झूले से अचानक गिर गया. हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि झूले की ऊंचाई से गिरने (Young Man Falls from Swing) के कारण युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के तुरंत बाद, मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले में भीड़भाड़ थी और सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी. युवक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है.
इस घटना के बाद मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए झूलों का गहन निरीक्षण किया जाए.
ये भी पढें: Ghaziabad News: गाजियाबाद में हिस्ट्रीशीटर की बर्थडे पार्टी में पुलिसवालों का डांस गर्ल के साथ ठुमके लगाना पड़ा भारी, दरोगा समेत 3 सस्पेंड; VIDEO
गाजियाबाद रामलीला मेले में बड़ा हादसा
गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में दशहरे पर आयोजित मेले से बड़ा हादसा सामने आया है। झूला झूलते समय एक युवक अचानक नीचे गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।#Ghaziabad #RamleelaMela #Kavinagar #ViralVideo pic.twitter.com/3eIFnad2Jg
— NBT Hindi News (@NavbharatTimes) October 3, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)