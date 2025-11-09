भाजपा सरकार उत्तराखंड को नई ऊंचाई देने में जुटी, 'रजत जयंती' पर देवभूमि के लोगों को बधाई: पीएम मोदी

PM Modi Samastipur Visit (Photo- ANI)

देहरादून, 9 नवंबर : उत्तराखंड के गठन की 'रजत जयंती' के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को 8,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी. इस दौरान पीएम ने कहा कि उत्तराखंड को ऊंचाई छूता देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है, जिसने इसके निर्माण के लिए संघर्ष किया. पीएम मोदी ने देहरादून में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों तक जो सपना देखा था, वो अटल जी की सरकार में 25 वर्ष पहले पूरा हुआ था. अब बीते 25 वर्षों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, उसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना स्वाभाविक है, जिसने इस खूबसूरत राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष किया था."

पीएम ने कहा, "जिन्हें पहाड़ से प्यार है, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति, यहां की प्राकृतिक सुंदरता, देवभूमि के लोगों के लोगों से लगाव है, उनका मन आज प्रफुल्लित है, वो आनंदित हैं." पीएम मोदी ने उत्तराखंड सरकार की तारीफ करते हुए कहा, "मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की भाजपा सरकार उत्तराखंड के सामर्थ्य को नई ऊंचाई देने में जुटी है. मैं आप सभी को उत्तराखंड की रजत जयंती पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं." यह भी पढ़ें : Delhi Shocker: 6 साल के बच्चे का अपहरण कर हमला करने वाला गिरफ्तार, निजी रंजिश का मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान 8,260 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. ये परियोजनाएं शहरी विकास, पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, खेल और कौशल विकास समेत कई प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित हैं. इसके साथ ही उन्होंने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया. पीएम मोदी ने रविवार को जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उनमें 'अमृत योजना' के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र, पिथौरागढ़ जिले में विद्युत सबस्टेशन, नैनीताल के हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान प्रमुख हैं. इसके साथ ही पीएम मोदी ने 28 हजार से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी जारी की है.