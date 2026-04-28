तेल बाजार में बड़ा उलटफेर: UAE ने छोड़ा OPEC का साथ, जानें भारत पर क्या होगा इसका असर?

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

दुबई/नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026: वैश्विक तेल राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह 1 मई, 2026 से तेल निर्यातक देशों के संगठन 'ओपेक' (OPEC) और 'ओपेक प्लस' (OPEC+) से अलग हो रहा है. ईरान के साथ जारी युद्ध और 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' में पैदा हुए गंभीर संकट के बीच UAE का यह फैसला न केवल सऊदी अरब के नेतृत्व वाले इस संगठन को कमजोर करेगा, बल्कि वैश्विक तेल कीमतों को भी प्रभावित कर सकता है. यह भी पढ़ें: India Issues Fresh Iran Travel Advisory: भारत ने ईरान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, क्षेत्रीय तनाव के बीच नागरिकों से हवाई और जमीनी यात्रा से बचने की अपील

UAE ने क्यों लिया यह फैसला?

UAE के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय देश की 'दीर्घकालिक रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि' को ध्यान में रखकर लिया गया है. ओपेक का सदस्य होने के नाते देशों को उत्पादन के कड़े कोटा का पालन करना पड़ता है.

UAE अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 2027 तक 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रख चुका है. ओपेक से बाहर निकलने के बाद UAE अब अपनी मर्जी से उत्पादन घटा या बढ़ा सकेगा, जिससे उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक 'लचीलापन' (flexibility) मिलेगा.

भारत के लिए क्या हैं इसके मायने?

भारत अपनी जरूरत का 80% से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें UAE एक प्रमुख हिस्सेदार है। UAE के इस कदम का भारत पर मिला-जुला असर पड़ सकता है:

ओपेक की घटती ताकत और वैश्विक राजनीति

UAE की विदाई ओपेक के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वह सऊदी अरब और इराक के बाद संगठन का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था. विश्लेषकों का मानना है कि इससे ओपेक की कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति कम होगी. अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि वे लंबे समय से ओपेक पर कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगाते रहे हैं.

हालांकि UAE का कहना है कि वह बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी से काम करेगा, लेकिन ओपेक से उसकी विदाई तेल बाजार को अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगी. भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और पुख्ता करे और UAE के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करे.