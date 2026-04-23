US-Iran Tensions: ट्रंप की ईरान को नसीहत, 'समान्य बुद्धि का परिचय दें और डील करें'; अमेरिका ने अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाया युद्धविराम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (File Photo/Reuters)

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने ईरान (Iran) के नेतृत्व से सीधे तौर पर अपील करते हुए वाशिंगटन और तेहरान (Washington and Tehran) के बीच जारी सैन्य और आर्थिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक नए समझौते (Deal) का प्रस्ताव दिया है. CNBC को दिए एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप (President Trump) ने कहा कि यदि ईरान एक नए समझौते के लिए प्रतिबद्धता दिखाता है, तो वह एक समृद्ध भविष्य सुनिश्चित कर सकता है. उन्होंने विश्वास जताया कि राजनयिक समाधान से ईरान की क्षेत्रीय और आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा. यह भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान युद्ध: कल समाप्त हो रहा है संघर्षविराम, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- 'डील नहीं हुई तो फिर शुरू होंगे हमले'

'कॉमन सेंस' का इस्तेमाल करे ईरान: डोनाल्ड ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि ईरान एक समझौते के माध्यम से खुद को बहुत मजबूत स्थिति में खड़ा कर सकता है. उन्होंने ईरानी नेतृत्व को व्यावहारिक रणनीति के साथ बातचीत की मेज पर आने का आग्रह करते हुए कहा, 'ईरान को तर्क और सामान्य बुद्धि (Common Sense) का परिचय देना होगा. वे खुद को एक महान देश बनाने की स्थिति में ला सकते हैं.'

एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव के तहत, ट्रंप ने अपनी आक्रामक मुद्रा को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान युद्धविराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब शुरुआती दो सप्ताह का युद्धविराम समाप्त होने वाला था.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और नाकेबंदी

ट्रंप का यह शांति प्रस्ताव उन खबरों के बीच आया है जिनमें दावा किया गया है कि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' में तीन जहाजों को निशाना बनाया, जिनमें से दो को जब्त कर ईरानी जलक्षेत्र में ले जाया गया. अमेरिका ने भले ही युद्धविराम बढ़ा दिया है, लेकिन ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ईरानी बंदरगाहों की आर्थिक नाकेबंदी (Economic Blockade) जारी रहेगी.

ईरान ने अमेरिका के इस रुख का कड़ा विरोध किया है. ईरानी संसद के अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बकिर कलिबाफ ने तर्क दिया कि यदि अमेरिकी समुद्री प्रतिबंध जारी रहते हैं, तो व्यापक युद्धविराम का कोई तर्क नहीं रह जाता. उन्होंने इसे युद्धविराम का 'घोर उल्लंघन' करार दिया. यह भी पढ़ें: India-US Relations: पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत, हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा और पश्चिम एशिया के हालातों पर हुई चर्चा

क्या शुक्रवार से शुरू होगी बातचीत?

राजनयिक समयसीमा को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच, 'न्यूयॉर्क पोस्ट' ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से कहा है कि चर्चा का दूसरा चरण शुक्रवार से ही शुरू हो सकता है. ट्रंप के अनुसार, अगले 36 से 72 घंटों के भीतर वार्ता संभव है. हालांकि, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि तेहरान ने अभी तक मध्यस्थता वाली वार्ता के अगले दौर में भाग लेने पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है.