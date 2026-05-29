व्हाइट हाउस ने लॉन्च की 'Aliens.gov' वेबसाइट: अवैध प्रवासियों का रीयल-टाइम डेटा ट्रैक करने के लिए किया UFO और एलियन थीम का इस्तेमाल

व्हाइट हाउस (Photo Credits: File Image)

वाशिंगटन, 29 मई: अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय 'व्हाइट हाउस' (White House) ने देश में अवैध प्रवासन (Illegal Immigration) के खिलाफ अपने सख्त रुख को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहद अनूठा और विवादास्पद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. गुरुवार, 28 मई को अनावरण की गई इस 'स्पेस-थीम' वाली आधिकारिक वेबसाइट का नाम 'Aliens.gov' रखा गया है. इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इसमें अमेरिकी सीमा पर होने वाली गिरफ्तारियों और प्रवासन के वास्तविक आंकड़ों को दिखाने के लिए दूसरे ग्रह के प्राणियों (एलियंस) और उड़न तश्तरियों (UFO) से जुड़ी कहानियों की भाषा और दृश्य सौंदर्य (Aesthetics) का उपयोग किया गया है. पोर्टल की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले संदेश से होती है, जिसमें लिखा है, "वे हमारे बीच घूम रहे हैं. 60 वर्षों से अमेरिकी सरकार ने एक गहरा रहस्य छुपा कर रखा था..." और अंत में स्पष्ट किया जाता है कि वे यहां के निवासी नहीं हैं. यह भी पढ़ें: अमेरिकी वैज्ञानिक का सनसनीखेज दावा: पेंटागन के पास हैं 4 अलग-अलग प्रजातियों के एलियंस, क्रैश हुए UFO से मिले शव

राजनीतिक संदेश और संघीय डेटा का एकीकरण

ट्रम्प प्रशासन इस नए प्लेटफॉर्म का उपयोग अज्ञात अनूठे आसमान छूते घटनाक्रमों (UAP/UFO) के प्रति जनता की गहरी रुचि को अपने मुख्य एजेंडे 'सीमा सुरक्षा' के साथ जोड़ने के लिए कर रहा है. फॉक्स न्यूज डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन के अधिकारियों ने इस परियोजना को एक मजाकिया (Tongue-in-cheek) "एलियन पारदर्शिता" पहल और अवैध प्रवासन की गंभीरता को उजागर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया एक सुनियोजित राजनीतिक बयान बताया है.

व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पूर्ववर्ती जो बाइडेन प्रशासन की नीतियों पर तंज कसते हुए कहा, "यह अपनी तरह का पहला प्रयास है जिसका उद्देश्य लोगों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचना है कि पिछली सरकार की ढीली सीमा नीतियों ने न केवल सीमावर्ती राज्यों के परिवारों को जोखिम में डाला, बल्कि पूरे देश को नुकसान पहुंचाया."

व्हाइट हाउस ने लॉन्च की 'Aliens.gov' वेबसाइट

Aliens.gov की मुख्य विशेषताएं और लाइव ट्रैकिंग फीचर्स

इस वेबसाइट की मुख्य कार्यप्रणाली पूरी तरह से संघीय कानून प्रवर्तन फाइलों (Federal Law Enforcement Files) से प्राप्त लाइव डेटाबेस पर आधारित है. वेबसाइट पर कई इंटरएक्टिव फीचर्स दिए गए हैं जो यूजर्स को रीयल-टाइम डेटा तक पहुंच प्रदान करते हैं:

इंटरएक्टिव हीट मैप: यह मैप पूरे अमेरिका में "अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारियों" (Alien Arrests) को लाइव ट्रैक करता है.

यह मैप पूरे अमेरिका में "अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारियों" (Alien Arrests) को लाइव ट्रैक करता है. लाइव डेटा काउंटर: वेबसाइट पर एक लाइव काउंटर चल रहा है जो वर्तमान में 30 लाख (3 Million) से अधिक प्रवासी मुठभेड़ों के आंकड़े प्रदर्शित कर रहा है.

वेबसाइट पर एक लाइव काउंटर चल रहा है जो वर्तमान में 30 लाख (3 Million) से अधिक प्रवासी मुठभेड़ों के आंकड़े प्रदर्शित कर रहा है. सर्च फिल्टर: प्रवासन और सीमा प्रवर्तन (ICE) के गिरफ्तारी रिकॉर्ड का उपयोग करके उपयोगकर्ता शहर, राज्य या विशिष्ट कथित अपराधों के आधार पर स्थानीय डेटा को फिल्टर कर सकते हैं.

इस सर्च डेटाबेस में व्यक्तिगत गिरफ्तारी की तारीखें, भौगोलिक स्थान, कानून प्रवर्तन द्वारा दर्ज किए गए औपचारिक आपराधिक आरोप, प्रवासियों का मूल देश और संदिग्ध या पुष्ट अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों (Transnational Gangs) से जुड़ाव जैसे विशिष्ट बिंदु शामिल किए गए हैं.

पिछली सरकारों पर निशाना और ट्रम्प की सराहना

वेbsite पर मौजूद पाठ्य सामग्री (Text) में प्रवासियों की इस भारी संख्या को पिछली सरकारों की व्यवस्थागत विफलता और एक बड़े छिपाने (Cover-up) के रूप में परिभाषित किया गया है. पोर्टल पर लिखा है, "लाखों लोग अंधेरे की आड़ में आए और सीधे हमारे समाज में रच-बस गए। अनगिनत राष्ट्रपतियों, सांसदों और वरिष्ठ अधिकारियों को अच्छी तरह पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा करने के बजाय उन्होंने इसे छिपाया."

इसके साथ ही, प्लेटफॉर्म पर अवैध प्रवासन के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर पुरजोर तरीके से उठाने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की खुलकर प्रशंसा की गई है. वेबसाइट पर लिखा है, "आखिरकार एक व्यक्ति ने सच बोलने का साहस दिखाया। राष्ट्रपति ट्रम्प पहले नेता थे जिन्होंने हर अमेरिकी परिवार और समुदाय के लिए इन 'एलियंस' द्वारा पैदा किए गए वास्तविक खतरे को खुलकर सामने रखा. अब सच कहीं बाहर नहीं, बल्कि ठीक यहीं आपके सामने है."

मोबाइल ऐप एकीकरण और रक्षा विभाग की रिपोर्ट

व्हाइट हाउस की योजना के अनुसार, इस वेबसाइट के आंकड़ों को लगातार रीयल-टाइम में अपडेट किया जाएगा और इसे व्हाइट हाउस के मौजूदा आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन में भी पूरी तरह एकीकृत (Integrate) किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, इस पोर्टल पर 'इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट' (ICE) की एक हॉटलाइन का लिंक भी प्रमुखता से दिया गया है, ताकि नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट सीधे अधिकारियों को कर सकें.

दिलचस्प बात यह है कि यह लॉन्चिंग अमेरिकी युद्ध विभाग (Department of War) द्वारा हाल ही में सार्वजनिक की गई अनकलासिफाइड यूएपी (UAP) फाइलों के ठीक बाद हुई है. सेना द्वारा दशकों पुरानी गुप्त उड़न तश्तरियों और अंतरिक्षीय जांच की रिपोर्टों को सार्वजनिक किए जाने की उस राष्ट्रव्यापी पारदर्शिता पहल ने ही इस नए प्रवासन पोर्टल को एक वैचारिक और विषयगत पृष्ठभूमि (Thematic Backdrop) प्रदान की है.