अमेरिका-ईरान युद्ध: कल समाप्त हो रहा है संघर्षविराम, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी- 'डील नहीं हुई तो फिर शुरू होंगे हमले'

डोनाल्ड ट्रम्प, ईरान का झंडा (Photo Credits: Wikimedia Commons)

वाशिंगटन: अमेरिका और ईरान (US-Iran) के बीच जारी दो सप्ताह का नाजुक संघर्षविराम (Ceasefire) बुधवार शाम समाप्त होने जा रहा है. इसके साथ ही मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदों पर अनिश्चितता के बादल गहरा गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने संघर्षविराम की अवधि बढ़ाने की संभावना को "अत्यधिक कम" बताया है. वाशिंगटन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई ठोस समझौता (Deal) नहीं होता है, तो वे निश्चित रूप से सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने की उम्मीद करते हैं. यह भी पढ़ें: Iran-US Peace Talks: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावना, सुरक्षा कारणों से रावलपिंडी में सभी परिवहन सेवाओं पर आने-जाने पर लगी रोक

इस्लामाबाद में कूटनीतिक हलचल

तनाव के बावजूद वाशिंगटन कूटनीतिक रास्ते खुले रखने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जिन्होंने आमने-सामने की बातचीत के पहले दौर का नेतृत्व किया था, मंगलवार तक इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं. ट्रंप ने संकेत दिया है कि यदि कोई बड़ी कामयाबी (Breakthrough) मिलती है, तो वे ईरानी नेताओं से मिलने के लिए तैयार हैं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वार्ता में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है.

ईरान की प्रतिक्रिया और सर्वोच्च नेता का 'ग्रीन सिग्नल'

दूसरी ओर, तेहरान से मिलने वाले संकेत मिले-जुले हैं. सूत्रों के अनुसार, ईरान के सर्वोच्च नेता ने सोमवार रात अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत जारी रखने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भागीदारी की पुष्टि नहीं की गई है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को कहा कि वर्तमान में दूसरे दौर की बातचीत की कोई योजना नहीं है. वहीं, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका पर "उकसाने वाली कार्रवाइयों" और "संघर्षविराम उल्लंघन" का आरोप लगाया है.

हॉर्मुज जलडमरूमध्य: तेल आपूर्ति पर संकट बरकरार

वैश्विक तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' (Strait of Hormuz) से होकर गुजरता है, जो फिलहाल तनाव का केंद्र बना हुआ है. ईरान ने संघर्षविराम के बाद इसे आंशिक रूप से खोला था, लेकिन अमेरिकी नौसेना द्वारा एक ईरानी मालवाहक जहाज को जब्त किए जाने के बाद फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर दिए एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि जब तक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते, हॉर्मुज का रास्ता बंद रहेगा. यह भी पढ़ें: Iran-US Ceasefire: डोनाल्ड ट्रंप ने की 14 दिनों के सीजफायर की घोषणा, ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने को तैयार

सामान्य जनजीवन की ओर लौटने की कोशिश

युद्ध के माहौल के बीच ईरान में घरेलू स्तर पर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिशें भी दिख रही हैं. हफ्तों की बंदी के बाद तेहरान के इमाम खुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेहराबाद हवाई अड्डे को यात्री उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया गया है.

सात सप्ताह के भीषण संघर्ष के बाद इस संघर्षविराम को तनाव कम करने के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखा जा रहा था. हालांकि, इस्लामाबाद में हुए पहले दौर की वार्ता में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, जिससे अब पूरी दुनिया की नजरें बुधवार की समय-सीमा (Deadline) पर टिकी हैं.