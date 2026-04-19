Iran-US Peace Talks: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावना, सुरक्षा कारणों से रावलपिंडी में सभी परिवहन सेवाओं पर आने-जाने पर लगी रोक

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Iran-US Peace Talks: पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी प्रकार के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. इस आदेश के तहत निजी गाड़ियां, सार्वजनिक बसें और मालवाहक वाहन (Goods Transport) पूरी तरह से बंद रहेंगे. प्रशासन ने यह कदम सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे को देखते हुए उठाया है.

परिवहन निलंबन का मुख्य कारण

सूत्रों के अनुसार, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता की संभावना के कारण सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है. हालांकि आधिकारिक तौर पर वार्ता की तारीख साझा नहीं की गई है, लेकिन विदेशी मेहमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के प्रवेश और निकास द्वारों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. यह भी पढ़े: Iran-US Peace Talks: जंग को लेकर दुनिया में बढ़ी चिंता, इस्लामाबाद में विफल रही अमेरिका-ईरान शांति वार्ता, बिना किसी समझौते के लौटे प्रतिनिधिमंडल; VIDEO

नागरिकों के लिए कड़े निर्देश

रावलपिंडी प्रशासन ने सोशल मीडिया और आधिकारिक माध्यमों से जनता को सूचित किया है कि वे अगले आदेश तक परिवहन सेवाओं के निलंबन का पालन करें.

शहर के मुख्य मार्गों पर 600 से अधिक चौकियां बनाई गई हैं.

लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों को शहर की सुरक्षा में तैनात किया गया है.

प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है.

सुरक्षा व्यवस्था और आगामी अपडेट

रावलपिंडी के अलावा इस्लामाबाद प्रशासन ने भी भारी और सार्वजनिक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह एक गतिशील स्थिति है और सुरक्षा समीक्षा के बाद ही परिवहन बहाल किया जाएगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए समय-समय पर नई अपडेट साझा की जाएंगी.

पृष्ठभूमि: सुरक्षा का कड़ा घेरा

यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है. संवेदनशील वार्ता और प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए रावलपिंडी और राजधानी इस्लामाबाद को हाई-अलर्ट पर रखा गया है. प्रमुख होटलों और संवेदनशील इलाकों के पास सुरक्षा घेरा और कड़ा कर दिया गया है.