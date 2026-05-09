PAK vs BAN 1st Test Day 2 Mirpur Pitch Report And Weather Update: मीरपुर में दूसरे दिन बारिश बनेगी विलेन या पाकिस्तान के गेंदबाज मचाएंगे कोहराम, जानें मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड(Credit: X/Twitter)

Pakistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team 1st Test Match Day 2 Pitch Report And Weather Update: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 8 मई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर में खेला जा रहा हैं. कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो ने शुक्रवार को शतक (130 गेंदों में 101) बनाया, जिससे बांग्लादेश ने कराची के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे पहले टेस्ट के पहले दिन का खेल 85 ओवर में 301/4 पर समाप्त किया. पाकिस्तान द्वारा दोनों बांग्लादेशी सलामी बल्लेबाजों को 10.1 ओवर में सिर्फ 31 रन पर आउट करने के बाद शान्तो ने मोमिनुल हक के साथ तीसरे विकेट के लिए 253 गेंदों पर 170 रन जोड़े, जिन्होंने 91 रन बनाए. स्टंप्स के समय मुश्फिकुर रहीम 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे और लिटन दास 35 गेंदों में 8 रन बनाकर नाबाद थे. आज यानी 9 मई को दूसरे दिन का खेला भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. यह भी पढ़ें: RR vs GT, IPL 2026 52nd Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स बनाम गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला, इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

मीरपुर पिच रिपोर्ट (PAK vs BAN 1st Test Match Pitch Report)

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, मीरपुर की पिच पारंपरिक रूप से स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. मैच के शुरुआती दिनों में बल्लेबाजों को कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का प्रभाव बढ़ता जाएगा. चौथे और पांचवें दिन बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा किया जा सके.

मौसम का हाल (Mirpur Weather Update)

मीरपुर में मैच के दौरान मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. पहले दिन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि बारिश की हल्की संभावना भी बनी हुई है. पूरे टेस्ट मैच के दौरान बीच-बीच में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ दिनों में बारिश खेल में रुकावट डाल सकती है. खिलाड़ियों को उमस और गर्मी से भी जूझना पड़ सकता है.

नोट: पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट मैच का स्कोरकार्ड और लाइव अपडेट्स आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.