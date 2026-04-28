Oracle Layoffs: ओरेकल में बड़ी छंटनी, 22% राजस्व वृद्धि के बावजूद 20,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाला; 30 साल पुराने अनुभवी भी प्रभावित

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली/कैलिफोर्निया, 28 अप्रैल: दुनिया की दिग्गज सॉफ्टवेयर और क्लाउड कंपनी (Software and Cloud Company) ओरेकल (Oracle) ने एक बड़े वैश्विक छंटनी (Global Layoffs) अभियान के तहत करीब 20,000 से 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है. चौंकाने वाली बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में आया है जब कंपनी ने पिछले साल की तुलना में अपने राजस्व (Revenue) में 22% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है. छंटनी का असर भारत (India), अमेरिका (US), कनाडा (Canada) और लैटिन अमेरिका (Latin America) सहित दुनिया के कई हिस्सों में पड़ा है. कर्मचारियों को इस फैसले की जानकारी 1 अप्रैल की सुबह ईमेल के जरिए दी गई. यह भी पढ़ें: Oracle Layoffs: दुनिया भर में 30,000 कर्मचारियों की जाएगी नौकरी; सेवरेंस पैकेज के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य

30 साल पुराने दिग्गजों की विदाई

इस छंटनी ने कंपनी के उन "संस्थागत विशेषज्ञों" (Institutional Experts) को भी प्रभावित किया है जो 1990 के दशक की शुरुआत से ओरेकल के साथ जुड़े थे. इनमें वरिष्ठ सुरक्षा पेशेवर नीना लुईस शामिल हैं, जो 33 वर्षों से कंपनी में कार्यरत थीं. चार पेटेंट अपने नाम रखने वाली लुईस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा अलर्ट का प्रबंधन करती थीं. इसी तरह, करीब 30 साल की सेवा पूरी करने वालीं डायरेक्टर डेबी स्टीनर को भी बाहर कर दिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि इतने लंबे अनुभव वाले लोगों के जाने से कंपनी के तकनीकी इतिहास और ज्ञान की गहरी क्षति होगी.

छंटनी के पीछे के संभावित कारण

हालांकि ओरेकल ने आधिकारिक तौर पर छंटनी के मापदंडों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रभावित कर्मचारियों का मानना है कि इसके पीछे कोई विशेष एल्गोरिदम काम कर रहा है. चर्चा है कि कंपनी ने उन वरिष्ठ सहयोगियों और मध्य स्तर के प्रबंधकों को लक्षित किया है जिनका वेतन पैकेज अधिक था या जिनके पास बड़ी संख्या में स्टॉक ऑप्शंस थे. यह कदम लागत में कटौती और एआई (AI) डेटा सेंटरों में भारी निवेश की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

संस्थागत ज्ञान के नुकसान का जोखिम

आईटी उद्योग के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि दशकों का अनुभव रखने वाले कर्मचारियों को हटाने से "इंस्टीट्यूशनल मेमोरी" का नुकसान होता है. इसका अर्थ है कि कंपनी यह भूल सकती है कि किसी सिस्टम को विशेष तरीके से क्यों डिजाइन किया गया था. देवसेकऑप्स (DevSecOps) के विशेषज्ञों का कहना है कि आर्किटेक्ट्स और इंजीनियरों के जाने से भविष्य में तकनीकी सहायता और उत्पाद विकास में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, विशेष रूप से ऐसे समय में जब ओरेकल एआई और क्लाउड सेवाओं का विस्तार कर रहा है. यह भी पढ़ें: Oracle Layoffs: ऑरेकल इंडिया में अचानक छंटनी, सुबह 6 बजे ईमेल भेजकर कर्मचारियों को निकाला; सिस्टम एक्सेस भी किया बंद

वित्तीय मजबूती बनाम कर्मचारियों की छंटनी

ओरेकल का हालिया वित्तीय प्रदर्शन पिछले एक दशक में सबसे शानदार रहा है, जो मुख्य रूप से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई की बढ़ती मांग के कारण है. कंपनी एआई डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रही है. एक तरफ रिकॉर्ड मुनाफा और दूसरी तरफ हजारों पुराने कर्मचारियों की अचानक विदाई ने तकनीकी क्षेत्र में कॉरपोरेट मुनाफे और कर्मचारी सुरक्षा के संतुलन पर नई बहस छेड़ दी है.