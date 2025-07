India Champions vs Australia Champions, WCL 2025 10th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 4 विकेट से रौंदा, कैलम फर्ग्यूसन ने खेली तूफानी पारी; यहां देखें मैच का पूरा स्कोरकार्ड

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स

India Champions vs Australia Champions, World Championship of Legends 2025 10th Match Scorecard Update: इंडिया चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) T20 2025 का 10वां मुकाबला आज यानी 26 जुलाई 2025 को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लीड्स (Leeds) के हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड (Headingley Ground) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टीम इंडिया को चार विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली हैं. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (WCL) 2025 में इंडिया चैम्पियंस की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है. युवराज सिंह की अगुवाई वाली टीम टूर्नामेंट की अंक तालिका में सबसे नीचे है और अब उन्हें हर हाल में जीत की जरूरत है. भारत का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ होना था, लेकिन सोशल मीडिया पर भारी विरोध के चलते वह रद्द कर दिया गया. इसके बाद भारतीय टीम को एबी डिविलियर्स की साउथ अफ्रीका चैम्पियंस से हार का सामना करना पड़ा. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa, Final Match 2025 Scorecard: फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 3 रन से हराया, ट्राई सीरीज के खिताब पर जमाया कब्जा; यहां देखें SA बनाम NZ का स्कोरकार्ड

भारत चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड

इस रोमांचक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ब्रेट ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गवांने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया का आगाज धमाकेदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 57 रन बोर्ड पर जड़ दिए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 203 रन बनाए. टीम इंडिया की तरफ से शिखर धवन ने सबसे ज्यादा नाबाद 91 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान शिखर धवन ने 60 गेंदों पर 12 चौका और एक छक्का लगाया. शिखर धवन के अलावा यूसुफ़ पठान ने नाबाद 52 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया की टीम को ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेनियल क्रिश्चियन ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. डेनियल क्रिश्चियन के अलावा ब्रेट ली और डी आर्सी शॉर्ट ने एक-एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 204 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने 30 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 19.5 ओवर में छह विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैलम फर्ग्यूसन ने सबसे ज्यादा नाबाद 70 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान कैलम फर्ग्यूसन ने गेंदों पर चौके और छक्के लगाए. कैलम फर्ग्यूसन के अलावा डैनियल क्रिश्चियन ने 39 रन बटोरे.

वहीं, टीम इंडिया को हरभजन सिंह ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. टीम इंडिया की ओर से पीयूष चावला ने सबसे ज्यादा तीन विकेट अपने नाम किए. पीयूष चावला के अलावा हरभजन सिंह ने दो विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

टीम इंडिया की बल्लेबाजी: 203/4, 20 ओवर (रॉबिन उथप्पा 37 रन, शिखर धवन नाबाद 91 रन, अंबाती रायडू 0 रन, सुरेश रैना 11 रन, युवराज सिंह 3 रन और युसूफ पठान नाबाद 52 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (ब्रेट ली 1 विकेट, डेनियल क्रिश्चियन 2 विकेट और डी आर्सी शॉर्ट 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 207/6, 19.5 ओवर (शॉन मार्श 11 रन, क्रिस लिन 25 रन, डी आर्सी शॉर्ट 20 रन, बेन डंक 0 रन, डैनियल क्रिश्चियन 39 रन, कैलम फर्ग्यूसन रन, बेन कटिंग 15 रन और रोब क्विनी नाबाद 16 रन.)

टीम इंडिया की गेंदबाजी: (हरभजन सिंह 2 विकेट, पीयूष चावला 3 विकेट और विनय कुमार 1 विकेट).

नोट: भारत चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.