Hattricks In IPL History: आईपीएल इतिहास में इन गेंदबाजों ने मचाया तांडव, हैट्रिक लेकर बदल दिया मैच का रूख, जानिए किसने कब रचा इतिहास

TATA Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2026) का आगाज 28 मार्च से होने वाला है. गत चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (RCB) के मैच से सीजन की शुरुआत होगी. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अभी तक सिर्फ 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया है, जिनमें एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर मैच शामिल है. पिछले साल हुए मिनी ऑक्शन के बाद कई टीमों ने अपने-अपने स्क्वाड में बड़े बदलाव किए हैं. एक का तो कप्तान भी बदल गया है. मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के पहले मैच में 28 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद की मेजबानी करेगा. देश में आगामी विधानसभा चुनाव की वजह से 2026 इंडियन प्रीमियर लीग के केवल पहले 20 मैचों की घोषणा की गई है. आईपीएल के दूसरे चरण के मैचों की घोषणा बाद में की जाएगी. यह भी पढ़ें: IPL 2026: आईपीएल इतिहास में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इन बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, बस एक क्लिक पर देखें लिस्ट
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दुनिया की सबसे रोमांचक टी20 लीग में से एक है, जहां बल्लेबाजों का दबदबा अक्सर देखने को मिलता है. हालांकि, इस बल्लेबाजी प्रधान टूर्नामेंट में भी कई गेंदबाजों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इतिहास रचा है. इनमें सबसे खास उपलब्धि है हैट्रिक लेना, यानी लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट चटकाना. यह कारनामा न सिर्फ मैच का रुख बदल देता है, बल्कि गेंदबाज को हमेशा के लिए रिकॉर्ड बुक में जगह दिला देता है.
आईपीएल के इतिहास में अब तक कई गेंदबाज हैट्रिक ले चुके हैं. खास बात यह है कि इस सूची में तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स भी शामिल हैं. सबसे पहले हैट्रिक लेने का कारनामा साल 2008 में लक्ष्मीपति बालाजी ने किया था, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी.
इसके बाद अमित मिश्रा का नाम इस सूची में सबसे खास बनकर सामने आता है. उन्होंने आईपीएल में सबसे ज्यादा तीन बार हैट्रिक ली है, जो अब तक एक रिकॉर्ड है. मिश्रा ने यह कारनामा अलग-अलग टीमों के लिए खेलते हुए किया, जो उनकी निरंतरता और कौशल को दर्शाता है.
युवराज सिंह भी इस सूची में शामिल हैं, जिन्होंने आईपीएल 2009 में दो हैट्रिक लेकर सबको चौंका दिया था. एक ही सीजन में दो बार यह उपलब्धि हासिल करना अपने आप में बेहद खास है. इसके अलावा मखाया एंटिनी, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी भी हैट्रिक लेने वालों की सूची में शामिल हैं.
हाल के वर्षों में भी कई गेंदबाजों ने यह कारनामा किया है. सैम करन, जयदेव उनादकट, शार्दुल ठाकुर, राशिद खान और युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाजों ने अपनी टीम के लिए मैच का रुख पलटते हुए हैट्रिक ली है.
नीचे दी गई तालिका में आईपीएल इतिहास में हैट्रिक लेने वाले प्रमुख गेंदबाजों की सूची दी गई है:
आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की सूची
|क्रमांक
|गेंदबाज
|टीम
|साल
|विरोधी टीम
|1
|लक्ष्मीपति बालाजी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2008
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2
|मखाया एंटिनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|2008
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|3
|अमित मिश्रा
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|2008
|डेक्कन चार्जर्स
|4
|युवराज सिंह
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2009
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|5
|युवराज सिंह
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2009
|डेक्कन चार्जर्स
|6
|रोहित शर्मा
|डेक्कन चार्जर्स
|2009
|मुंबई इंडियंस
|7
|अमित मिश्रा
|डेक्कन चार्जर्स
|2011
|किंग्स इलेवन पंजाब
|8
|अमित मिश्रा
|सनराइजर्स हैदराबाद
|2013
|पुणे वॉरियर्स इंडिया
|9
|प्रवीन कुमार
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|2010
|राजस्थान रॉयल्स
|10
|अजित चंदीला
|राजस्थान रॉयल्स
|2012
|पुणे वॉरियर्स इंडिया
|11
|सैम करन
|पंजाब किंग्स
|2019
|दिल्ली कैपिटल्स
|12
|शार्दुल ठाकुर
|किंग्स इलेवन पंजाब
|2021
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|13
|युजवेंद्र चहल
|राजस्थान रॉयल्स
|2022
|कोलकाता नाइट राइडर्स
|14
|राशिद खान
|गुजरात टाइटंस
|2023
|कोलकाता नाइट राइडर्स
हैट्रिक का महत्व
टी20 क्रिकेट में हैट्रिक लेना बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि बल्लेबाज शुरुआत से ही आक्रामक खेलते हैं. ऐसे में लगातार तीन गेंदों पर विकेट लेना गेंदबाज की कौशल, रणनीति और मानसिक मजबूती को दर्शाता है.
आईपीएल जैसे बड़े मंच पर यह उपलब्धि और भी खास हो जाती है, क्योंकि यहां दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज खेलते हैं. यही वजह है कि हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों को हमेशा खास दर्जा दिया जाता है.
आने वाले आईपीएल सीजन में भी फैंस को उम्मीद होगी कि कोई नया गेंदबाज इस सूची में अपना नाम जोड़ते हुए इतिहास रचेगा.