Nadeem Khan Arrested: 'धुरंधर' फिल्म के अभिनेता नदीम खान गिरफ्तार, घरेलू सहायिका से 10 साल तक यौन शोषण का आरोप

(Photo Credits Twitter)

Nadeem Khan Arrested: मायानगरी मुंबई में एक बार फिर ग्लैमर जगत का काला चेहरा सामने आया है. हाल ही में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) में 'अखलाक' की भूमिका निभाने वाले अभिनेता नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन पर एक 41 वर्षीय महिला, जो उनके घर पर काम करती थी, के साथ पिछले 10 वर्षों तक शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है.

10 साल तक शोषण और शादी का झूठा वादा

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित महिला विभिन्न अभिनेताओं के घर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती रही है. वह लगभग एक दशक पहले नदीम खान के संपर्क में आई थी. महिला का आरोप है कि खान ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी आश्वासन के आधार पर उसने कई मौकों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़ित के मुताबिक, यह सिलसिला पिछले 10 वर्षों से मालवणी और वर्सोवा स्थित आवासों पर चल रहा था. यह भी पढ़े: Bulandshahr Gangrape Case: बुलंदशहर गैंगरेप केस में फांसी या उम्रकैद? दोषी ठहराए गए पांचों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट आज करीब 9 साल बाद सुनाएगी सजा

जीरो FIR और गिरफ्तारी की कार्रवाई

मामला तब सामने आया जब अभिनेता ने कथित तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद महिला ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. चूंकि घटना की शुरुआत मालवणी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी और पीड़िता उसी क्षेत्र में रहती है, इसलिए वर्सोवा पुलिस ने 'जीरो FIR' दर्ज कर मामले को मालवणी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया.

मालवणी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नदीम खान को 22 जनवरी को गिरफ्तार किया. फिलहाल अदालत ने उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

फिल्म 'धुरंधर' में निभाया था अहम रोल

नदीम खान को हाल ही में आदित्य धर द्वारा निर्देशित और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर' में देखा गया था. इस फिल्म में उन्होंने डकैत रहमान के रसोइए 'अखलाक' का किरदार निभाया था. फिल्म की बड़ी सफलता के बीच अभिनेता की गिरफ्तारी ने फिल्म जगत में हलचल मचा दी है.

पुलिस जांच जारी

मुंबई पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, अभिनेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की प्रासंगिक धाराओं (या नई न्याय संहिता के तहत) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब महिला के बयानों की पुष्टि कर रही है और इस लंबे समय तक चले घटनाक्रम के सबूत जुटा रही है. जांचकर्ताओं का कहना है कि वे पीड़िता और आरोपी दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की जांच करेंगे.