FIR Against Vikram Bhatt: 30 करोड़ रूपए की ठगी के आरोप में बॉलीवुड डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी पर एफआईआर, जानें क्या है पूरा मामला

Doctor files FIR against Vikram Bhatt. Credit-(Wikimedia commons)

FIR Against Vikram Bhatt: प्रसिद्ध फिल्ममेकर विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) एक नए विवाद में घिर गए हैं.उदयपुर के भूपालपुरा थाने में उनके खिलाफ 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) का केस दायर किया गया है. यह शिकायत डॉ. अजय मुर्डिया ने कराई, जिन्होंने दावा किया कि भट्ट और उनकी टीम ने उन्हें फिल्म बनाने के नाम पर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया.शिकायत के मुताबिक, भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और छह अन्य लोगों ने डॉक्टर मुर्डिया को उनकी दिवंगत पत्नी की बायोपिक बनाने का प्रस्ताव दिया. कहा गया कि यह फिल्म बेहद सफल होगी और मुनाफे का बड़ा हिस्सा मिलेगा.

इसी भरोसे में डॉक्टर ने करोड़ों रुपये दिए, लेकिन आरोप है कि पैसे का सही उपयोग नहीं हुआ और राशि को गलत दिशा में खर्च कर दिया गया. ये भी पढ़े:Online Fraud: फर्जी आरटीओ चालान के बहाने फिल्म निर्देशक संजय छेल से ठगी, मामला दर्ज

विक्रम भट्ट ने आरोपों को किया ख़ारिज

इन आरोपों को निर्देशक भट्ट ने सिरे से खारिज (Dismissed) कर दिया है. उन्होंने कहा कि एफआईआर (FIR) में दर्ज कई दस्तावेज फर्जी हैं और वे जल्द ही ऐसे सबूत पेश करेंगे, जिनसे साबित होगा कि उनके खिलाफ मामला झूठा है. भट्ट का कहना है कि उनकी मंशा हमेशा साफ रही है और वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे.भट्ट का एक और दावा है कि डॉक्टर मुर्डिया ने ही फिल्म 'विराट' का निर्माण अचानक रोक दिया था. इसके चलते सेट पर काम कर रहे कई टेक्नीशियंस को भुगतान भी नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि इस पूरी स्थिति में उन्हें अनावश्यक रूप से घसीटा जा रहा है.

एफआईआर में और भी है नाम

एफआईआर में विक्रम भट्ट के अलावा अन्य नाम भी शामिल हैं, जिनमें मेहबूब और दिनेश कटारिया जैसे व्यक्तियों का जिक्र है. पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है.