टेक कर्मचारी और बॉस की आखिरी व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल, मैनेजर को जवाब देने के तरीके ने जीत लिया लोगों का दिल
Techie’s Final WhatsApp Reply to Boss Goes Viral | X

सोशल मीडिया पर एक टेक प्रोफेशनल और उसके मैनेजर के बीच हुई WhatsApp चैट तेजी से वायरल हो रही है. इस बातचीत को अशुतोष नौटियाल नाम के यूजर ने प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया, जिसके साथ उन्होंने एडेल के मशहूर गाने स्काईफॉल की लाइन भी लिखी जो इस प्रोफेशनल रिलेशन के अंत को दर्शा रही थी. कुछ ही समय में यह पोस्ट लाखों व्यूज़ के साथ चर्चा का विषय बन गई.

वायरल चैट की शुरुआत मैनेजर के मैसेज से होती है, जिसमें वह पिछले दिन हुई घटना पर अफसोस जताता है और अशुतोष से इसे दिल पर न लेने की विनती करता है. दिन चढ़ने के साथ वह वीडियो कॉल भी करता है, लेकिन जवाब नहीं मिलता. शाम होते ही फिर मैसेज भेजकर पूछता है कि “कहाँ हो? शाम हो गई है.” इससे साफ झलकता है कि वह बात को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहा था.

मैनेजर की माफी, भरोसा वापस जीतने की कोशिश

कर्मचारी का साफ जवाब- अब और नहीं

कई घंटों की चुप्पी के बाद अशुतोष का छोटा, लेकिन बेहद दमदार मैसेज आता है, वह लिखता है कि वह अब काम खत्म कर चुका है और जल्द ही कंपनी को अपना इस्तीफा भेज देगा. मैनेजर के बातचीत जारी रखने के आग्रह पर भी वह दो टूक जवाब देता है कि वह अब कंपनी में नहीं रुकेगा. मैनेजर के यह कहने पर कि क्या हम बात कर सकते हैं? इस पर आशुतोष कहता है मैं नहीं चाहता.

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस पोस्ट पर 2.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज और हजारों लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट्स सेक्शन में कई यूज़र्स ने युवा पीढ़ी की इस हिम्मत की सराहना की. कुछ ने लिखा कि भारतीय वर्क कल्चर अब बदल रहा है, अब लोग गलत बर्ताव या अनावश्यक दबाव बर्दाश्त नहीं करते.

एक यूजर ने लिखा, “सुपरवाइजर्स को सर बोलने की मजबूरी भी बदले जमाने के साथ खत्म होनी चाहिए. सम्मान दो तो सम्मान मिले.”

काम से ज्यादा जरूरी है सम्मान और मानसिक शांति

इस वायरल चैट ने एक बार फिर इस मुद्दे को सामने लाया है कि वर्क प्लेस पर सम्मान, स्वस्थ वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है. कभी-कभी एक ना कर्मचारी की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है.