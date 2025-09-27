'परीक्षा में ज्यादा नंबर चाहिए तो OYO में चलो': Samastipur कॉलेज प्रोफेसर पर यौन शोषण का आरोप, छात्राओं का WhatsApp Chat वायरल

Samastipur Professor Accused of Sexual Harassment: बिहार के समस्तीपुर जिले (Samastipur Rape Case) से एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कॉलेज प्रोफेसर पर छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप (Sexual Abuse Allegations) लगा है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब दो छात्राओं के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर वायरल (WhatsApp chat Viral) हो गई. इस चैट में ऐसी टिप्पणियां थीं जिनसे पता चलता है कि छात्राओं को अच्छे ग्रेड पाने के लिए अनुचित समझौते करने पर मजबूर किया जाता है.

वायरल स्क्रीनशॉट (Viral Screenshot) में दो लोगों के बीच बातचीत दिखाई दे रही है, जिनकी भाषा छात्राओं की बताई जा रही है.

'प्रोफेसर पर लगे कई गंभीर आरोप'

चैट में दावा किया गया है कि आरोपी प्रोफेसर (Professor Accused of Sexual Harassment) के कई छात्राओं के साथ व्यक्तिगत संबंध हैं और वह उन्हें होटलों या किराए के मकानों में बुलाता है. एक कथित संदेश में लिखा है, "मैं क्या करूं... मुझे ग्रेड के लिए यह करना पड़ता है." इस कथित खुलासे ने न केवल कॉलेज परिसर में बल्कि पूरे जिले में सनसनी फैला दी है.

प्रोफेसर ने आरोपों का किया खंडन

हालांकि, प्रोफेसर ने इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है और दावा किया है कि यह उनकी छवि खराब करने की साजिश है. प्रोफेसर ने दलसिंहसराय थाने (Dalsinghsarai Police Station) और साइबर थाने में कुछ छात्राओं के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि एक फर्जी चैट बनाकर जानबूझकर प्रसारित की गई.

मामले की जांच में जुटी बिहार पुलिस

एसडीपीओ विवेक कुमार शर्मा (SDPO Vivek Kumar Sharma) ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. साइबर टीम यह पता लगाने में जुटी है कि चैट असली है या नकली. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वह प्रोफेसर हो या छात्र, के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Source: news4nation.com