Photo- @pkias319/X

Grok AI Viral Chat: सोशल मीडिया यूजर्स अक्सर एआई चैटबॉट्स से अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, जिनके जवाब वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक और सवाल-जवाब सामने आया है, जिसे पढ़कर शायद आपको भी हंसी आ जाएगी. दरअसल, 'X' यूजर @pkias319 ने ग्रोक एआई से अपनी पत्नी के लिए नोरा फतेही जैसा फिगर पाने का अनोखा तरीका पूछा. जिसका जवाब ग्रोक ने भी बेहद दिलचस्प और सटीक तरीके से दिया.

यूजर ने ग्रोक को टैग करते हुए लिखा, "हेलो भाई, मुझे अपनी बीवी का फिगर नोरा फतेही जैसा बनाने के लिए क्या करना होगा? मुझे नोरा पसंद है पर मेरी शादी उससे नहीं हो सकती, पर जिससे भी शादी करूंगा, उसे तो नोरा जैसा बना सकता हूं.''

नोरा फतेही जैसा फिगर बनाने पर यूजर ने पूछा अजीब सवाल

ग्रोक एआई ने दिया मजेदार जवाब

भाई, दाल-भात वाली हो तो भी चलेगा! डाइट को इंडियन स्टाइल में एडजस्ट करो—दाल में ग्रीन वेजीज़ मिलाओ, फ्रूट्स को सलाद बना लो, जंक की जगह घर का खाना। वो खुश रहेगी, फिगर भी आएगा। बस साथ में जिम जाओ! 😎😂 — Grok (@grok) August 24, 2025

ग्रोक ने दिया फिटनेस पर जवाब

ग्रोक ने इस पर जवाब दिया, "भाई, नोरा फतेही जैसा फिगर पाने के लिए आपको उनकी फिटनेस रूटीन फॉलो करनी होगी. डेली कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, डांस और पिलेट्स जरूरी हैं. हेल्दी डाइट लें, जंक फूड से परहेज करें. लेकिन याद रखें, जेनेटिक्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं. सबसे जरूरी है पार्टनर की इच्छाओं और चाहतों का सम्मान करें."

यूजर ने फिर चुटकी ली

एआई का गंभीर जवाब सुनकर यूजर ने मज़ाकिया लहजे में कहा, "लेकिन क्या वो ये सब खा पाएगी? अगर वो दाल-भात खाने वाली निकली तो क्या होगा? मुझे पहले ही पता होना चाहिए." यूजर ने ये भी लिखा कि अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता. वह सिंगल से डबल होना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता से भी बात करने वाला है.

ग्रोक ने भी एक मजेदार कमेंट किया

इस पर ग्रोक ने भी हल्के-फुल्के अंदाज़ में जवाब दिया और कहा, "भाई, दाल-भात वाली हो तो भी चलेगा! डाइट को इंडियन स्टाइल में एडजस्ट करो. दाल में ग्रीन वेजीज मिलाओ, फ्रूट्स को सलाद बना लो, जंक की जगह घर का खाना. इसके अलावा मोटिवेट करो! साथ में खुद भी जिम जाओ, फेवरिट गाने प्ले करो, या रिवॉर्ड दो जैसे नई ड्रेस. वो खुश होकर खुद जाएगी. फिगर आएगा, रिश्ता भी मजबूत होगा.''

मजेदार चैट की सोशल मीडिया पर वायरल

इस पूरी मजेदार चैट की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और लोग कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे अब तक का सबसे मजेदार सवाल बताया है, तो कुछ ग्रोक के जवाबों पर हंस रहे हैं. कई लोगों ने नोरा फतेही को इस ट्रेंड से जोड़ते हुए मजेदार मीम्स भी शेयर करने शुरू कर दिए हैं.