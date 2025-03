VIDEO: दिल्ली में नशे में धुत महिला का हाईवोल्टेज ड्रामा, बस रोककर ITBP जवानों से की बहस, वीडियो वायरल

नई दिल्ली, 5 मार्च: दिल्ली में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला ने इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) के जवानों से बहस कर दी. आरोप है कि महिला नशे में थी और ड्यूटी पर जा रहे जवानों की बस के सामने बार-बार अपनी कार रोककर बाधा उत्पन्न कर रही थी. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महिला ने किया जवानों को परेशान

रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने अपनी सफेद रंग की हुंडई क्रेटा कार को जवानों की बस के सामने कई बार रोका, जिससे यातायात बाधित हो गया. वीडियो में दिख रहा है कि ITBP जवानों की बस महिला की कार के पीछे रुकी हुई है और चारों ओर ट्रैफिक जाम हो गया है.

वीडियो में एक ITBP जवान को महिला से कहते हुए सुना जा सकता है, "आप गलत चला रही हैं." वहीं, दूसरा जवान महिला पर आरोप लगाते हुए कहता है, "आप जानबूझकर गाड़ी आगे लगा रही हो." बैकग्राउंड से एक अन्य जवान की आवाज आती है, "दारू पी रखी हो." यह पूरा वाकया जवानों द्वारा रिकॉर्ड किया गया और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.

Kalesh between ITBP personnel and a lady over driving in Delhi

pic.twitter.com/C6uaROTtKX

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 6, 2025