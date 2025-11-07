Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में वंदे मातरम के 150वें वर्ष समारोह के कारण यातायात सलाह: पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

Delhi Traffic Advisory (Photo- PTI)

नई दिल्ली, 7 नवंबर : संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम (Indira Gandhi Indoor Stadium) में भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है. इस अवसर पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एडवाइजरी जारी की है. 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के मुख्य परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. कार्यक्रम में लगभग 11,000 आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे, जो करीब 1,000 कारों और 300 बसों में पहुंचेंगे. इससे दिल्ली के केंद्रीय इलाकों में भारी यातायात जाम की संभावना है. दिल्ली पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए विस्तृत सलाह जारी की है, जिसमें डायवर्जन, प्रतिबंध और पार्किंग नियम शामिल हैं. इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित यह समारोह सुबह से दोपहर तक चलेगा. अतिथियों की भारी संख्या को देखते हुए पुलिस ने सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, आईपी मार्ग, एमजी मार्ग/रिंग रोड, विकास मार्ग और सलीम गढ़ बाईपास के रास्ते पर जाने से बचें.

आवश्यकता के आधार पर बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, एमजी मार्ग, आईपी मार्ग और विकास मार्ग पर डायवर्जन या पूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं. सचिवालय रोड और वेलोड्रोम रोड पर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी. अन्य संभावित प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी कई मार्ग शामिल हैं, जिनमें शांति वन क्रॉसिंग से राजघाट तक भैरों मार्ग (एमजी मार्ग के दोनों कैरिजवे), गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे से आईपी फ्लाईओवर तक सलीम गढ़ बाईपास (दोनों कैरिजवे), डब्ल्यू पॉइंट से दिल्ली गेट तक (दोनों कैरिजवे), बहादुर शाह ज़फर मार्ग और दिल्ली गेट से राजघाट जेएलएन मार्ग तक (दोनों कैरिजवे), राजघाट से किशन घाट/पावर हाउस रोड और आईटीओ से यमुना ब्रिज तक (आईपी मार्ग और विकास मार्ग, दोनों कैरिजवे) मार्ग के नाम हैं. स्टेडियम के गेट नंबर 1, 2, 3, 7 और 8 वेलोड्रोम रोड के पूर्वी तरफ हैं, जिनमें प्रवेश दिल्ली सचिवालय रोड/वेलोड्रोम रोड से होगा. गेट नंबर 19, 21, 22 और 23 रिंग रोड के पश्चिमी तरफ हैं, प्रवेश एमजीएम रोड से. यह भी पढ़ें : Shilpa Shetty-Raj Kundra 60 Crore Fraud Case: 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बढ़ सकती हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें, जांच में मिले अहम सुराग

पार्किंग निषिद्ध स्थानों में वेलोड्रोम रोड, सचिवालय रोड, जेएलएन मार्ग (दिल्ली गेट से राजघाट), आईपी मार्ग, एमजी मार्ग/रिंग रोड (शांति वन से भैरों मार्ग क्रॉसिंग), बीएसजेड मार्ग, सलीम गढ़ बाईपास, विकास मार्ग (आईटीओ से यमुना ब्रिज) और पावर हाउस रोड (दोनों कैरिजवे) शामिल हैं. इन क्षेत्रों में पार्क किए वाहनों के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई होगी. दिल्ली पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य रखने, यातायात नियमों का पालन करने और पुलिस कर्मियों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है. प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस की मदद लें.