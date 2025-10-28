Mumbai Traffic Advisory: मैरीटाइम वीक 2025 कार्यक्रम के कारण कई सड़कें बंद, इन मार्गों पर रहेगी नो एंट्री

मुंबई पुलिस/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Mumbai Traffic Advisory: मुंबई शहर में 29 अक्टूबर 2025 को होने जा रहे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 कार्यक्रम के कारण लोगों को ट्रैफिक में बदलाव का सामना करना पड़ेगा. यह भव्य आयोजन NESCO Exhibition Centre, गोरेगांव (ईस्ट) में होने वाला है, जहां कई VVIPs और प्रोटेक्टेड पर्सन्स के पहुंचने की संभावना है. इसी वजह से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी ट्रैफिक नियम लागू किए हैं.

प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर को करेंगे मुंबई का दौरा, मैरीटाइम लीडर्स कॉन्‍क्‍लेव को करेंगे संबोधित.

कब और कहां लागू होंगे ट्रैफिक प्रतिबंध?

बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक (7 घंटे) तक वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा. इस दौरान वकोला फ्लाईओवर से दहिसर टोल नाका तक WEH की साउथ और नॉर्थ–बाउंड लेन में भारी वाहनों (HMVs) जैसे – कंटेनर, ट्रक, बड़े मालवाहक वाहन आदि की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी

In view of ‘India Maritime Week -2025’ being organised at NESCO Exhibition Centre, Goregaon (E), following temporary traffic regulations will be in place on 29th October 2025 from 2.00 pm to 9.00 pm.#MTPTrafficUpdate pic.twitter.com/1IPZbxmwEF — Mumbai Traffic Police (@MTPHereToHelp) October 28, 2025

किन वाहनों को मिलेगी छूट?

एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन जैसे आपातकालीन सेवा वाहन

VVIP सुरक्षा व्यवस्था में लगे सरकारी वाहन

ट्रैफिक पुलिस की अनुमति वाले आवश्यक संचालन वाले वाहन

मुंबई पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे इस अवधि में वैकल्पिक रूट्स का इस्तेमाल करें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

पुलिस की अपील

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि शहरवासी उनके साथ सहयोग करें और दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट सुचारू रूप से चले और किसी को भी अनावश्यक परेशानी न हो.