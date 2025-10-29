Mumbai Police Traffic Advisory: गोरेगांव नेस्को सेंटर में PM मोदी का संबोधन आज, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दोपहर 2 से रात 9 बजे तक के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी; चेक डिटेल्स

PM Modi | ANI

Mumbai Police Traffic Advisory: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के दौरे पर हैं. मुंबई पहुंचने के बाद पीएम मोदी गोरेगांव (पूर्व), NESCO एक्सिबिशन सेंटर में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 कार्यक्रम में भाग लेंगे. उनके दौरे को देखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जो दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेगी.

वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक नियम

पीएम मोदी के दौरे को ध्यान में रखते हुए मुंबई ट्रैफिक पुलिस – वेस्टर्न सबअर्ब्स डिवीजन ने निम्नलिखित नियम लागू किए हैं. यह भी पढ़े: PM Modi Mumbai Visit: पीएम मोदी आज मुंबई दौरे पर, नेस्को एग्जिबिशन सेंटर में मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित

प्रतिबंध:

हेवी मोटर व्हीकल्स (HMVs) का दक्षिण और उत्तर दोनों दिशा में पूरा प्रतिबंध रहेगा.

प्रतिबंधित सड़क खंड: वाकोला फ्लाईओवर से दहिसर टोल नाका तक

इन वाहन को जानें की होगी इजाजत

आपातकालीन सेवा वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन.

वीवीआईपी सुरक्षा के लिए तैनात सरकारी वाहन.

ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अनुमति प्राप्त वाहन.

पुलिस की अपील:

पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि वे सहयोग करें और ऑन-ग्राउंड निर्देशों का पालन करें, ताकि पीएम मोदी के दौरे के दौरान यातायात सुचारू रूप से चले और जाम से बचा जा सके.

कार्यक्रम का डिटेल्स:

प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान मरिटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे और ग्लोबल मरिटाइम CEO फोरम की अध्यक्षता करेंगे, जो लगभग शाम 4 बजे शुरू होगा. इन सत्रों में भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश की प्राथमिकताओं, रणनीतिक अवसरों और लंबी अवधि की वैश्विक साझेदारियों पर चर्चा होगी.

जनता के लिए सलाह:

गोरेगांव पूर्व, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और NESCO ग्राउंड के आसपास यात्रा करने वाले मोटर चालकों और यात्रियों को पूर्व योजना बनाकर यात्रा करने और जहां संभव हो वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.