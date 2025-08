Heavy Rain in Delhi: दिल्ली में भारी बारिश से सड़कें बनीं तालाब, IMD ने 'येलो' अलर्ट जारी किया

नई दिल्ली: रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हुई. इस बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन राजधानी की कई सड़कें पानी में डूब गईं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

विजय चौक, कनॉट प्लेस, मिंटो ब्रिज, सरोजिनी नगर, एम्स और पंचकुइयां मार्ग जैसे इलाकों में तेज़ बौछारें पड़ीं. इसके चलते जगह-जगह पानी भर गया और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई.

मौसम विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली-NCR में हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की थी. विभाग के मुताबिक, बहादुरगढ़, मानेसर, लोनी देहात, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत पूरी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है.

दिल्ली में जलभराव की समस्या को लेकर अब राजनीति भी तेज़ हो गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कनॉट प्लेस में पानी भरे होने का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि यह यकीन करना मुश्किल है कि यह दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस है.

#WATCH | Delhi | Waterlogging in parts of the national capital following a spell of rain.

(Visuals from Panchkuian Marg) pic.twitter.com/Im77ERO6Ps

— ANI (@ANI) August 2, 2025