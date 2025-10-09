गुजरात (Gujarat) के पालनपुर (Palanpur) से ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर (Ola Electric Scooter) से त्रस्त एक और ग्राहक का वीडियो सामने आया है, जिसने आखिर में स्कूटर की खराबी से परेशान होकर ग्राहक ने बीच सड़क पर गाड़ी पर पेट्रोल डालकर उसे फूंक दिया. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर अलग- अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. ग्राहक का आरोप है कि स्कूटर में गंभीर यांत्रिक खराबी थी. उसके अनुसार, जब वह अपनी पत्नी और पांच साल के बेटे के साथ सवारी कर रहा था, तभी स्कूटर का स्टीयरिंग और टायर का कनेक्शन अचानक टूट गया. इस वजह से परिवार की जान जाते-जाते बची. पीड़ित ने बताया कि उन्होंने कई बार ओला कंपनी से शिकायत की, लेकिन हर बार जवाब टालमटोल भरा या असंतोषजनक रहा. उन्होंने बताया कि जिस समय यह तकनीकी गड़बड़ी हुई, वे पटाखे खरीदने के लिए जा रहे थे और स्कूटर की गति धीमी थी. अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था. यह भी पढ़ें: Ola Showroom Fire Video: गुस्साए ग्राहक ने ओला शोरूम को लगाई आग, ई-स्कूटर की सर्विस से था नाराज, वीडियो वायरल

पालनपुर में ओला स्कूटर को ग्राहक ने जलाया

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)