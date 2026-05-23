LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Scorecard: रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की रेस में बरकरार पंजाब किंग्स, श्रेयस अय्यर ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

श्रेयस अय्यर (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team, TATA Indian Premier League 2026 68th Match Scorecard Update: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का रोमांच जारी है. आईपीएल के इस सीजन में 10 टीमें ट्रॉफी जीतने के लिए जोर लगा रही हैं. इस सीजन का 68वां मुकाबला 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स (LSG vs PBKS) के बीच खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को सात विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अपनी सातवीं जीत दर्ज कर ली हैं. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कमान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) के हाथों में है, जबकि पंजाब किंग्स की अगुवाई श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: KKR vs DC, IPL 2026 70th Match Stats And Preview: प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने उतरेगी कोलकाता नाइट राइडर्स, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Lucknow Super Giants Cricket Team vs Punjab Kings Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 20 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. इसके बाद विस्फोटक सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस और आयुष बडोनी ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 69 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट खोकर 196 रन बनाए. लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से विस्फोटक सलामी बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने सबसे ज्यादा 72 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान जोश इंग्लिस ने महज 44 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्के लगाए. जोश इंग्लिस के अलावा आयुष बडोनी ने 43 रन बनाए.

दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की टीम को अज़मतुल्लाह उमरज़ई ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. पंजाब किंग्स की ओर से मार्को जानसन और युजवेंद्र चहल ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. मार्को जानसन और युजवेंद्र चहल के अलावा अज़मतुल्लाह उमरज़ई और शशांक सिंह ने एक-एक विकेट चटकाए. पंजाब किंग्स की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में 197 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज 22 रन के स्कोर पर टीम के दो बल्लेबाज पवेलियन लौट गए. पंजाब किंग्स की टीम ने 18 ओवर में तीन विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. पंजाब किंग्स की तरफ से कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा नाबाद 101 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान श्रेयस अय्यर ने महज 51 गेंदों पर 11 चौके और पांच छक्के लगाए. श्रेयस अय्यर के अलावा घातक सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह ने 69 रन बटोरे.

वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को मोहम्मद शमी ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा दो विकेट अपने नाम किए. मोहम्मद शमी के अलावा अर्जुन तेंदुलकर ने एक विकेट चटकाए.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी: 196/6, 20 ओवर (जोश इंग्लिस 72 रन, अर्शिन कुलकर्णी 0 रन, निकोलस पूरन 2 रन, आयुष बडोनी 43 रन, ऋषभ पंत 26 रन, अब्दुल समद नाबाद 37 रन, मुकुल चौधरी 1 रन और अर्जुन तेंदुलकर नाबाद 5 रन.)

पंजाब किंग्स की गेंदबाजी: (अज़मतुल्लाह उमरज़ई 1 विकेट, मार्को जानसन 2 विकेट, युजवेंद्र चहल 2 विकेट और शशांक सिंह 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी: 200/3, 18 ओवर (प्रभसिमरन सिंह 69 रन, प्रियांश आर्य 0 रन, कूपर कोनोली 18 रन, श्रेयस अय्यर नाबाद 101 रन और सूर्यांश शेडगे नाबाद 9 रन.)

लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी: (मोहम्मद शमी 2 विकेट और अर्जुन तेंदुलकर 1 विकेट).

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.