OTT Platforms Ban: मोदी सरकार की सख्ती, 2025 में अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाया बैन

पीएम मोदी (Photo Credits: IANS)

OTT Platforms Ban: सरकार की नीतियों का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट किसी भी प्रकार की गैरकानूनी सामग्री या जानकारी से मुक्त हो, विशेष रूप से ऐसी सामग्री जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा और नाबालिगों के शोषण को बढ़ावा दे सकती है.

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000

आईटी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर उचित सावधानी बरतने का दायित्व डालते हैं और उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे गैरकानूनी सामग्री की मेजबानी या प्रसारण को रोकने के लिए इन दायित्वों को प्रभावी ढंग से लागू करें.

आईटी नियम, 2021 के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान: प्रावधान विवरण प्रतिबंधित जानकारी नियम 3(1)(ख) के अंतर्गत ऐसी जानकारी/सामग्री को होस्ट करने, संग्रहीत करने, प्रसारित करने, प्रदर्शित करने या प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगाता है, जो अन्य बातों के अलावा, निम्न प्रकार की हो सकती है: अश्लील, पोर्नोग्राफिक, किसी दूसरे की निजता का उल्लंघन करने वाला, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न करने वाला, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक, या घृणा या हिंसा को बढ़ावा देने वाला; बच्चे के लिए हानिकारक; धोखा देना या गुमराह करना, इसमें डीपफेक भी शामिल है; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अन्य लोगों का रूप धारण करना; राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा; किसी भी लागू कानून का उल्लंघन। नियम 3(2)(ख) यह विशेष रूप से गैर-सहमति से ली गई अंतरंग छवियों और संबंधित सामग्री के लिए 24 घंटे के भीतर हटाने की आवश्यकता से संबंधित है। उपयोगकर्ता जागरूकता दायित्व मध्यस्थों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए। इसमें सामग्री हटाना, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है सामग्री हटाने में जवाबदेही मध्यस्थों को अदालती आदेशों, सरकार से प्राप्त तर्कसंगत सूचना या उपयोगकर्ता की शिकायतों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाने के लिए शीघ्रता से कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत निवारण

मध्यस्थों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करने होंगे

72 घंटों के भीतर गैरकानूनी सामग्री को हटाकर शिकायतों का समाधान करने का आदेश

निजता का उल्लंघन करने वाली, व्यक्तियों का रूप धारण करने वाली या नग्नता दिखाने वाली सामग्री को ऐसी किसी भी शिकायत के खिलाफ 24 घंटों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए।

यदि मध्यस्थ सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 में दिए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत तीसरे पक्ष को दी गई जानकारी से छूट खो देते हैं। वे किसी भी वर्तमान कानून के अंतर्गत कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी होंगे.

29.12.2025 में जारी एक सलाह में मध्यस्थों को स्पष्ट रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम 2021 के अंतर्गत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन करने की सलाह दी गई थी, ताकि उनके प्लेटफार्मों पर अश्लील, अभद्र, आपत्तिजनक, पोर्नोग्राफिक और अन्य गैरकानूनी सामग्री की मेजबानी, प्रकाशन, प्रसारण, साझाकरण या अपलोडिंग को रोका जा सके.

इसमें मध्यस्थों को अपने आंतरिक अनुपालन ढांचे, सामग्री नियंत्रण प्रथाओं और उपयोगकर्ता प्रवर्तन तंत्रों की तत्काल समीक्षा करने और आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों का कड़ाई से और निरंतर पालन सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई।

मंत्रालय ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें बनाने और फैलाने का संज्ञान लिया है। उन प्लेटफॉर्मों को ऐसी सेवाएं तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने अनुपालन पर ध्यान दिया है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) और नियम 2025 बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता की सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं.

इसमें बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है और बच्चों की भलाई के लिए हानिकारक प्रथाओं जैसे कि ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी या बच्चों के लिए लक्षित विज्ञापन पर रोक लगाई गई है.

यह उन व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को भी प्रतिबंधित करता है जो बच्चों के कल्याण के लिए हानिकारक हो या जिसमें ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी या लक्षित विज्ञापन शामिल हो.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

बीएनएस, 2023 में ऑनलाइन नुकसान, अश्लीलता, गलत सूचना और अन्य साइबर-सक्षम अपराधों से संबंधित मामलों को संबोधित किया गया है, जिनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से किए गए अपराध भी शामिल हैं.

यह धारा अश्लील कृत्यों और गीतों (धारा 296), अश्लील सामग्री की बिक्री जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी किसी भी सामग्री का प्रदर्शन शामिल है (धारा 294) जैसे अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करती है.

धारा 353 का उद्देश्य गलत सूचना और भ्रामक जानकारी के प्रसार को रोकना है, जिसके तहत झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कृत्य को दंडित किया जाता है जो सार्वजनिक उपद्रव या भय का कारण बन सकते हैं.

बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ), 2012

पीओसीएसओ अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और इसमें बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के प्रावधान हैं.

धारा 13 किसी भी प्रकार के मीडिया—चाहे इलेक्ट्रॉनिक, मुद्रित या प्रसारित—में यौन संतुष्टि के उद्देश्य से बच्चे के उपयोग को अपराध घोषित करती है.

धारा 14 प्रथम अपराध के लिए कम से कम पांच वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है। बाद के अपराधों के लिए, सजा बढ़कर कम से कम सात वर्ष के कारावास और जुर्माने में बदल जाती है।

धारा 15 में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री रखने, संग्रहित करने या उसकी रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली का प्रावधान है.

सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 और सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा वयस्क फिल्मों सहित फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित किया जाता है। सीबीएफसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, जो फिल्में गैर-वयस्कों के प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त मानी जाती हैं, उन्हें केवल वयस्क दर्शकों के प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया जाएगा.

साइबर अपराधों के प्रति राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त उपाय:

अश्लील सामग्री के अवैध प्रसार सहित ऐसे साइबर अपराधों से निपटने के तंत्र को समन्वित तरीके से और मजबूत करने के लिए, सरकार ने कई अन्य उपाय भी किए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

गृह मंत्रालय राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) का संचालन करता है ताकि लोग सभी साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सकें। इसमें बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष ध्यान दिया जाता है.

बाल यौन शोषण सहित साइबर अपराधों के खिलाफ समन्वित और व्यापक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना की गई है.

साइबर अपराध निवारण योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाएं और पुलिस, अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।

सरकार समय-समय पर इंटरपोल से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से भेजी जाती हैं, बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करती है।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया गया है कि वे इंटरनेट वॉच फाउंडेशन (यूके) और प्रोजेक्ट अराक्निड (कनाडा) जैसे वैश्विक डेटाबेस का उपयोग करके सीएसएएम वेबसाइटों को गतिशील रूप से ब्लॉक करें.

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को पैरेंटल कंट्रोल फिल्टर को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय गेटवे सहित, पहचाने गए सीएसएएम वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने की भी सलाह दी गई है.

साइबर सुरक्षा के बारे में जन जागरूकता को @CyberDost जैसी पहलों, रेडियो अभियानों और छात्रों और किशोरों के लिए पुस्तिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (एनसीआरबी) और अमेरिका के राष्ट्रीय लापता और शोषित बाल केंद्र (एनसीएमईसी) के बीच हुए समझौता के अंतर्गत ऑनलाइन बाल यौन शोषण से संबंधित सूचनाओं को साझा किया जा सकता है। इन्हें त्वरित कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचाया जाता है.

सरकार ने 2025 में अनुचित सामग्री प्रसारित करने के लिए 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था.

यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने 11.02.2026 को लोकसभा में प्रस्तुत की थी.