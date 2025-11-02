Shah Rukh Khan Birthday: 'दिलों के सच्चे बादशाह' शाहरुख खान के जन्मदिन पर उमड़ा बॉलीवुड का प्यार, कई स्टार्स ने दी बधाई

नई दिल्ली, 2 नवंबर : बॉलीवुड (Bollywood) के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) रविवार को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. देर रात से ही उनके घर मन्नत के बाहर फैंस जमा हैं और उनकी एक झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, इस बार शाहरुख बालकनी पर आकर फैंस को अपनी झलक नहीं दिखा सके, क्योंकि घर में कंस्ट्रक्शन का काम काफी समय से चल रहा है. फैंस के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स ने भी एसआरके को जन्मदिन की बधाई देनी शुरू कर दी है.

फिल्म 'बाजीगर' में शाहरुख खान के साथ काम करने वालीं एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान और अपनी पुरानी फोटो पोस्ट कर लिखा, "दिलों के सच्चे 'बादशाह' और मेरे पहले हीरो शाहरुख खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. पीढ़ी को रोमांस की असली कला सिखाने के लिए धन्यवाद, आपके उत्तम स्वास्थ्य, खुशी, प्यार और सफलता की कामना करती हूं. लव यू, बाजीगर ओ बाज़ीगर." फिल्म डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान ने सोशल मीडिया पर शाहरुख को 'किस' करते हुए फोटो पोस्ट की है. उन्होंने लिखा, "जन्मदिन मुबारक हो, किंग शाहरुख खान, अगले 100 साल तक राज करो." इसके साथ ही वामिका गाबी ने भी शाहरुख खान को जन्मदिन की बधाई दी है. यह भी पढ़ें : Shah Rukh Khan Birthday: सुपरस्टार शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन, ‘मन्नत’ के बाहर प्रशंसकों की बधाई देने के लिए उमड़ी भीड़; VIDEO

90 के दशक के विलेन गुलशन ग्रोवर ने भी एक्टर को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने अपनी और शाहरुख की पुरानी फोटो पोस्ट कर लिखा, "शाहरुख खान, मेरे भाई, मेरे और मेरे बेटे की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं." अभिनेता आदित्य पंचोली ने भी शाहरुख खान के साथ अपनी पुरानी यादें ताजा की हैं. उन्होंने पुरानी फिल्मों के सेट से फोटो डाली हैं, जिसमें दोनों को मस्ती करते देखा जा रहा है. उन्होंने विश करते हुए लिखा, "आपको खुशी, प्यार और हमेशा मुस्कुराहट से भरे जन्मदिन की शुभकामनाएं. आपकी दयालुता, गर्मजोशी और खुशियां बांटने की क्षमता हम सभी को प्रेरित करती है."

फिल्ममेकर आनंद पंडित ने भी शाहरुख को जन्मदिन की बधाई दी है और पोस्ट कर लिखा, "मेरे प्यारे दोस्त शाहरुख खान को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. 60 साल के हो गए हैं और आज भी आप दिलों के बादशाह हैं. आपने दुनिया को प्यार करना सिखाया है."