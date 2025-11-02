Shah Rukh Khan Birthday: सुपरस्टार शाहरुख खान का 60वां जन्मदिन, 'मन्नत' के बाहर प्रशंसकों की बधाई देने के लिए उमड़ी भीड़; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Shah Rukh Khan Birthday: सुपरस्टार शाहरुख खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. देश और दुनिया भर से उनके चाहने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और फोन के जरिए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. शाहरुख के जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रशंसक बधाई देने के लिए मुंबई के बांद्रा स्थित ‘मन्नत’ के बाहर बड़ी संख्या में जमा हुए है. हर साल शाहरुख खान अपने फैंस को निराश नहीं करते और अक्सर ‘मन्नत’ की बालकनी या गेट के पास आकर फैंस का आभार व्यक्त करते हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल भी वे अपने फैंस से मिलकर उनसे मुलाकात करेंगे.

प्रशंसक बधाई देने मन्नत पहुंचे

फैंस का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई फैंस हाथों में शाहरुख खान की तस्वीरें और पोस्टर लिए ‘मन्नत’ के बाहर खड़े हैं और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं. यह भी पढ़े: Shah Rukh Khan Won National Award: कमल हासन ने शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड मिलने पर दी बधाई, बोले- लंबे समय से इसका इंतजार था

फैंस का वीडियो

शाहरूख खान का प्रशंसक

शाहरुख खान के बारे में

शाहरुख खान का जन्म दिल्ली में हुआ था। वे अपने अभिनय के सपनों को साकार करने के लिए मुंबई आए और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम हासिल किया. शाहरुख खान ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं. उनकी शादी गौरी खान से हुई है और उनके दो बेटे और एक बेटी हैं.