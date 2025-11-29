Randeeo Hooda Wife Pregnancy: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर आने वाला है नन्हा मेहमान, एक पोस्ट पर यूजर्स ने कपल को दी बधाई

मुंबई, 29 नवंबर : बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम की शादी को शनिवार को दो साल पूरे हो चुके हैं. शादी के दो साल पूरे होने के साथ ही कपल ने अपने फैंस को एक खुशखबरी भी दे दी है. सोशल मीडिया पर उनके एक पोस्ट पर फैंस उन्हें नन्हें मेहमान के आने की बधाई दे रहे हैं.

रणदीप हुड्डा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वे पत्नी लिन लैशराम के साथ जंगलों में दिख रहे हैं. पोस्ट के कैप्शन में एक्टर ने लिखा, "दो साल का प्यार, रोमांच, और अब... अ लिटिल वाइल्ड वन ऑन द वे." इसके साथ उन्होंने इनफिनिटी और हार्ट इमोजी पोस्ट किए. पोस्ट के सामने आते ही फैंस ने कपल को बधाई देना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, "बहुत-बहुत बधाई दोनों को और मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं." यह भी पढ़ें : Dhurandhar Movie Controversy: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ पर विवाद, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मामला; फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग

दूसरे यूजर ने लिखा, "एक नए चरण में प्रवेश करने के लिए दिल से बधाई." एक अन्य यूजर ने लिखा, "नया अध्याय बहुत खूबसूरत होने वाला है, बधाई हो आने वाली जिदंगी के लिए." कपल ने 29 नवंबर 2023 को मणिपुरी मैतेई रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी. रणदीप और लिन की पहली मुलाकात 2011 में नसीरुद्दीन शाह के थिएटर में हुई थी. वहां दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई. रणदीप, लिन को थिएटर में बहुत मदद करते थे और उनके अच्छे व्यवहार के कारण ही लिन भी उन्हें पसंद करने लगी. हालांकि कल्चर अलग होने की वजह से परिवार काफी समय तक शादी के खिलाफ था, लेकिन परिवार को मनाने के बाद कपल ने शादी कर ली.

असम में शादी के बाद मुंबई आकर उन्होंने एक ग्रैंड रिसेप्शन भी रखा था, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे. लिन लैशराम पेशे से मॉडल हैं. उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मॉडलिंग फोटोज और फूड वीडियो से भरा पड़ा है, जबकि रणदीप हुड्डा को आखिरी बार इसी साल अप्रैल में रिलीज हुई फिल्म 'जाट' में देखा गया था. इससे पहले वे 'स्वतंत्रता वीर सावरकर' और 'तेरा क्या होगा लवली' में देखे गए थे.