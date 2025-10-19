Parineeti Chopra और Raghav Chaddha बने माता-पिता, छोटी दिवाली पर घर आया नन्हा मेहमान; फैंस जमकर दे रहे है बधाई

Parineeti Chopra Baby Boy News: बॉलीवुड एक्ट्रेस परीणिति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता Raghav Chaddha अब माता-पिता बन गए हैं. दोनों ने छोटी Diwali के मौके पर अपने पहले बच्चे के जन्म की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की. यह प्यारा जोड़ा अब एक बेबी बॉय के माता-पिता बना है. परीणिति और राघव ने Instagram पर एक खूबसूरत पोस्ट डालकर लिखा, "वो आ गया... हमारा बेटा... और अब हम अपनी जिंदगी पहले जैसी याद ही नहीं कर पा रहे हैं. बाहों में भरपूर, दिलों में और भी ज्यादा प्यार. पहले हमारे पास एक-दूसरे थे, अब हमारे पास सब कुछ है." इस पोस्ट के साथ दोनों ने अपने बच्चे के पालने की एक प्यारी तस्वीर भी साझा की.

परिणीति चोपड़ा बनीं मां, बेटे को दिया जन्म

दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हुई थीं परीणिति

जानकारी के मुताबिक Parineeti Chopra कुछ घंटे पहले ही दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हुई थीं, जहां राघव लगातार उनके साथ मौजूद रहे. गर्भावस्था की अफवाहों के बाद, उन्होंने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पर छोटे बेबी फीट वाली पेंटिंग शेयर कर यह खुशखबरी दी थी, जिसमें लिखा था – "हमारा छोटा यूनिवर्स आने वाला है... असीम आशीर्वाद महसूस कर रहे हैं."

24 सितंबर 2023 को हुई थी दोनों की शादी

Parineeti और Raghav की जोड़ी हमेशा चर्चा में रही है. दोनों ने 13 मई 2023 को दिल्ली में सगाई की थी और 24 सितंबर 2023 को उदयपुर में शादी की थी. उनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्तों ने हिस्सा लिया था. हालांकि, Priyanka Chopra अपनी व्यस्तता के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाईं, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों को ढेर सारा प्यार भेजा था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो परीणिति आखिरी बार ‘Amar Singh Chamkila’ में दिलजीत दोसांझ के साथ नजर आई थीं.