VIDEO: दिल्ली-मेरठ रूट पर चलने वाली Namo Bharat में अश्लील हरकत, वीडियो वायरल होने के बाद प्रेमी-प्रेमिका के खिलाफ FIR दर्ज

(Photo Credits Inextlive)

दिल्ली-मेरठ रूट पर चलने वाली आधुनिक नमो भारत (Namo Bharat) रैपिड ट्रेन (आरआरटीएस) में बनाया गया आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक युवक और युवती को ट्रेन के प्रीमियम कोच में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करते दिखाया गया है. इस मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक-युवती समेत वीडियो बनाने वाले ट्रेन ऑपरेटर पर बड़ी कार्रवाई हुई है.

प्रेमी-प्रेमिका के खिलाफ FIR दर्ज

बता दें कि सबसे पहले मामले की शिकायत डीबीआरआरटीएस (मेंटेनेंस एजेंसी) के सुरक्षा प्रमुख दुष्यंत कुमार ने 22 दिसंबर को मुरादनगर थाने में दी थी. पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात युवक-युवती के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य) और धारा 77 (वॉयेरिज्म) के साथ-साथ आईटी एक्ट की धारा 67 (अश्लील सामग्री प्रसारण) के तहत मुकदमा दर्ज किया है. साथ ही, वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल करने वाले ट्रेन ऑपरेटर पर भी अभियोग लगाया गया है. यह भी पढ़े: Pune Shocker: पुणे में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल! युवती और स्कूल जा रही छोटी बच्ची के साथ अश्लील हरकत, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार तो दुसरे की तलाश जारी

Namo Bharat में अश्लील हरकत

अश्लील हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद

दरअसल, ट्रेन के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना का वीडियो एक कर्मचारी (ट्रेन ऑपरेटर) द्वारा मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया गया था. बाद में उसने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था.इससे पहले सहायक पुलिस आयुक्त (मसूरी) लिपि नगायच ने बताया था कि मामले में आवश्यक विवेचनात्मक कार्यवाही चल रही है. वीडियो से आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

युवक बीटेक-युवती बीसीए की छात्रा

जांच में पता चला है कि युवक बीटेक और युवती बीसीए की छात्रा है, दोनों गाजियाबाद के नजदीकी कॉलेजों से हैं. यह घटना नमो भारत ट्रेन की सुरक्षा और निजता व्यवस्था पर सवाल खड़े