Pune Shocker: पुणे में महिला सुरक्षा पर उठे सवाल! युवती और स्कूल जा रही छोटी बच्ची के साथ अश्लील हरकत, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार तो दुसरे की तलाश जारी

Woman and student molested in Pune (Photo Credits: File Photo)

Pune News: महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए है. पुणे (Pune) शहर में दो अलग लग घटनाओं में एक युवती के साथ और एक स्कूल जा रही एक छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकत ( Obscene Act) करने की घटनाएं सामने आई है.ये घटना पुणे के नांदेड सिटी और विश्रांतवाड़ी में सामने आई है. नांदेड सिटी में एक युवती का पीछा कर उसके साथ अश्लील हरकत कर उससे छेड़खानी की गई है तो वही विश्रांतवाड़ी में स्कूल जा रही छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी और उसके साथ अश्लील हरकत की गई. इस मामले में बच्ची के साथ छेड़खानी करनेवाले आरोपी को गिरफ्तार किया है.

इसके बाद दूसरी घटना नांदेड सिटी में हुई है. जानकारी के मुताबिक़ खाना खाने के बाद टहलने गई युवती का पीछा कर उसके साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी हुई. ये भी पढ़े:Pune Rape Case: पुणे की 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में पिता, चाचा और चचेरा भाई गिरफ्तार

सिंहगढ़ रास्ते पर हुई युवती से छेड़खानी

जानकारी के मुताबिक़ खाना खाने के बाद युवती सिंहगढ़ रास्ते पर टहल रही थी. इसी दौरान एक जगह पर बैठे एक युवक ने युवती का पीछा किया और इसके बाद इसने युवती का हाथ पकड़कर उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की. इस दौरान युवती के शोर मचाने पर आरोप वहां से भाग गया. इस घटना के बाद नांदेड सिटी पुलिस (Police) स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश सीसीटीवी फुटेज एक आधार पर की जा रही है.

विश्रांतवाड़ी में छोटी बच्ची के साथ छेड़खानी

पुलिस ने विश्रांतवाड़ी में एक स्कूली छात्रा को दुपहिया वाहन पर घुमाने के बहाने कथित तौर पर यौन शोषण करने के आरोप में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार (Arrest) किया है.उस व्यक्ति ने छात्रा को अपनी बाइक पर घुमाने का नाटक किया और फिर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.इस घटना के बाद पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत पर तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.