24 दिसंबर की बड़ी खबरें और अपडेट्स

भारत और दुनिया की बड़ी खबरें एक साथ, एक ही जगह पढ़ने के लिए आप सही पेज पर हैं. इस लाइव ब्लॉग को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं, ताकि ताजा खबरें आप तक पहुंचा सकें.'गगनयान मिशन' के लिए बढ़ा इसरो का हौसला

तुर्की में लीबिया के सैन्य अधिकारी की मौत

जर्मनी के राष्ट्रपति का क्रिसमस संदेश, यूक्रेन के साथ एकजुटता की अपील

बीएमसी चुनाव के लिए साथ आए उद्धव और राज ठाकरे

अगले महीने होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ गए हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस मिलकर यह चुनाव लड़ेगी. शिवसेना नेता संजय राउत ने बताया कि दोनों नेता बुधवार, 24 दिसंबर को गठबंधन का एलान करेंगे. उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र और सभी मराठी लोगों के लिए बेहद खुशी का पल है.

गठबंधन के औपचारिक एलान ने पहले उद्धव और राज ठाकरे ने अपनी पत्नियों के साथ शिवाजी पार्क जाकर, पार्टी के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे और राज के बेटे अमित ठाकरे भी मौजूद रहे.

उद्धव, बालासाहेब ठाकरे के बेटे और राज भतीजे हैं. एक समय राज को बालासाहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था. जब ठाकरे ने अपनी राजनीतिक विरासत उद्धव को सौंपी, तो राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली. उसके बाद अब पहली बार दोनों पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए साथ आ रही हैं.

महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने राज्य के 29 नगर निगमों में चुनाव की घोषणा की है, जिनमें बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी), पुणे नगर निगम (पीएमसी) और पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (पीसीएमसी) शामिल हैं. 15 जनवरी को मतदान होगा और 16 जनवरी को वोटों की गिनती की जाएगी.

जर्मन राष्ट्रपति ने क्रिसमस संदेश में यूक्रेन के साथ एकजुटता की अपील की

जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रांक-वॉल्टर श्टाइनमायर ने अपने क्रिसमस संदेश में लोगों से यूक्रेनियों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की. 24 दिसंबर को जारी अपने आधिकारिक संबोधन में उन्होंने कहा, "हमारा समर्थन और एकजुटता केवल उन तक सीमित नहीं है, जो भौगोलिक रूप से नजदीक हैं. मसलन, हम यूक्रेन के लोगों के बारे में सोचते हैं, जिनके खिलाफ रूस तकरीबन चार साल से युद्ध लड़ रहा है."

राष्ट्रपति श्टाइनमायर ने यह भी ध्यान दिलाया कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में तेज हुए कूटनीतिक प्रयासों को बहुत से लोग "उम्मीद के साथ-साथ शंका और चिंता" से भी देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूरोप के लोगों को "एक बार फिर साथ मिलकर अपनी शक्तियों और मूल्यों को समझना होगा और उसी के मुताबिक कदम उठाने होंगे."

मैर्त्स ने दी चेतावनी, 'यूक्रेन की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं'

राष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि क्रिसमस का मूल यह संदेश है कि "अंधेरे में रोशनी चमकती है. यह हमारे जीवन को ज्यादा उम्मीद भरा, खुशहाल, गर्माहट से भरपूर और अधिक आशावादी बनाती है."

श्टाइनमायर ने आजादी और मानवीय गरिमा की जरूरत पर बल देते हुए कहा, "सदियों लंबे वक्त में हमने सीखा कि आजादी, मानवीय गरिमा, न्यायपूर्ण शांति और लोकतांत्रिक रूप से अपने लिए निर्णय लेना कितना अहम और अनिवार्य है. हम इसे नहीं छोड़ेंगे, ना अपने लिए, ना अपने दोस्तों और सहयोगियों के लिए." राष्ट्रपति श्टाइनमायर का कार्यकाल 2027 में खत्म हो रहा है.

तुर्की आए लीबिया के सेना प्रमुख की विमान हादसे में मौत, क्यों क्रैश हुआ प्लेन

लीबिया के सेना प्रमुख जनरल मुहम्मद अली अहमद अल-हदद की एक विमान हादसे में मौत हो गई. 23 दिसंबर की शाम तुर्की की राजधानी अंकारा से उड़ान भरने के बाद उन्हें लेकर जा रहा प्राइवेट विमान क्रैश हो गया. उनके साथ चार अन्य शीर्ष अधिकारी और चालक दल के तीन सदस्य भी मारे गए.

शुरुआती जांच में साजिश की आशंका नहीं पाई गई है. विमान में तकनीकी खराबी को दुर्घटना का कारण बताया गया है. तुर्की ने बताया है कि हादसे से पहले विमान ने एक इलेक्ट्रिकल फेलियर की रिपोर्ट दी और इमरजेंसी लैंडिंग का आग्रह किया.

जनरल अल-हदद, पश्चिमी लीबिया के शीर्ष सैन्य कमांडर थे. संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में लीबिया की सेना को संगठित करने की कोशिशों में वे अहम भूमिका निभा रहे थे. उनके नेतृत्व में लीबिया का प्रतिनिधिमंडल उच्च-स्तरीय रक्षा वार्ता के लिए तुर्की आया था. लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दिबेबा ने जनरल अल-हदद की मौत को देश और सेना के लिए बड़ा नुकसान बताया है. सरकार ने देश में तीन दिन के आधिकारिक शोक का एलान किया है.

लीबिया से यूरोप में हो रही मानव तस्करी में रूस का हाथ

फरवरी 2011 में लंबे समय से तानाशाह रहे मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन शुरू हुए. सरकारी सुरक्षा बलों ने हिंसक तरीके से विरोध को दबाने की कोशिश की. प्रदर्शनों ने सशस्त्र विद्रोह का रूप लिया और हिंसक संघर्ष शुरू हुआ.

अक्टूबर 2011 में विद्रोही बलों ने गद्दाफी को मार दिया. तानाशाही तो खत्म हुई, लेकिन 2014 में देश दो हिस्सों में बंट गया. पूर्वी और पश्चिमी भाग में परस्पर प्रतिद्वंदी प्रशासन कायम हो गया. त्रिपोली से चलने वाली पश्चिमी भाग की सरकार 'गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी' (जीएनयू) को संयुक्त राष्ट्र से मान्यता मिली हुई है.

इसरो ने लॉन्च की 6,100 किलो की सैटेलाइट, गगनयान मिशन के लिए हौसला बढ़ा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बुधवार, 24 दिसंबर को अपने एलवीएम3-एम6 रॉकेट के जरिए अमेरिका के ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया. इसरो ने अपनी सोशल पोस्ट में लिखा, "मिशन सफल रहा. एलवीएम3-एम6 मिशन ने ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक उसकी तय ऑर्बिट में स्थापित कर दिया."

भारत के सरकारी प्रसारक डीडी न्यूज की खबर के मुताबिक, इस सैटेलाइट का वजन करीब 6,100 किलोग्राम था. यह एलवीएम3 लॉन्च व्हीकल द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया अब तक का सबसे भारी पेलोड है. यह उपग्रह स्मार्टफोनों को सीधे अंतरिक्ष-आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से बनाया गया है.

इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इस मिशन की तारीफ करते हुए इसे "भारत की मिट्टी से भारतीय लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए लॉन्च हुआ सबसे भारी सैटेलाइट" बताया है. उन्होंने कहा कि किसी अमेरिकी ग्राहक के लिए यह इसरो का पहला डेडिकेटेड कमर्शियल लॉन्च है. साथ ही, यह एलवीएम-3 लॉन्च व्हीकल का नौवां सफल मिशन है,

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नारायणन ने रेखांकित किया कि इस सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग ने 'गगनयान मिशन' के लिए भारत का हौसला बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि ये भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करता है और 'गगनयान मिशन' के भविष्य की नींव को दृढ़ बनाता है. उन्होंने यह भी बताया कि इस मिशन को मिलाकर भारत ने अब तक 34 देशों के लिए 434 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए हैं.