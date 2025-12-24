Christmas Eve 2025 Wishes: क्रिसमस ईव के इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें अपनों को बधाई

क्रिसमस ईव 2025 (Photo Credits: File Image)

Christmas Eve 2025 Wishes in Hindi: हर साल 25 दिसंबर को क्रिसमस (Christmas) का त्योहार मनाया जाता है, जिसे साल का सबसे बड़ा और आखिरी पर्व माना जाता है. इस पर्व को ईसा मसीह (Jesus Christ) के जन्मदिन के तौर पर दुनिया भर में धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है. यह साल का एक ऐसा त्योहार है, जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है. इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए क्रिसमस ट्री को रंग-बिरंगी लाइटों, गिफ्ट्स और कैंडल्स से सजाया जाता है. लोग सीक्रेट सैंटा बनकर एक-दूसरे को उपहार देते हैं और शानदार दावतों का आयोजन किया जाता है. वैसे तो इस पर्व को 25 दिसंबर के दिन दुनियाभर में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जश्न का सिलसिला एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर से ही शुरु हो जाता है, जिसे क्रिसमस ईव (Christmas Eve) यानी क्रिसमस की पूर्व संध्या कहा जाता है, फिर अगले दिन क्रिसमस मनाया जाता है. इसके महज एक हफ्ते के अंतराल के भीतर नए साल का दुनिया भर में धूमधाम से आगाज किया जाता है.

क्रिसमस सेलिब्रेशन से ठीक एक दिन पहले यानी क्रिसमस ईव को भी शानदार तरीके से मनाया जाता है. इस दिन की लोग एक-दूसरे को प्यार भरी शुभकामनाएं देते हैं. ऐसे में इस बेहद खास अवसर पर आप भी इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए अपनों को क्रिसमस ईव की बधाई दे सकते हैं और इस दिन को सही मायनों में खास बना सकते हैं.

1- इस क्रिसमस आपका जीवन क्रिसमस ट्री की तरह,

हरा भरा और भविष्य तारों की तरह चमचमाता रहे!

क्रिसमस ईव की शुभकामनाएं

2- प्यार और खुशियों के पर्व क्रिसमस की बधाई,

ये पर्व आपके जीवन में हर रंग भरे...

क्रिसमस ईव की शुभकामनाएं

3- दोस्तों संग हर लम्हे में क्रिसमस है,

दोस्ती की ये दुनिया दीवानी है,

दोस्तों के बिना जिंदगी बेकार है,

दोस्तों से ही तो जिंदगी में बहार है.

क्रिसमस ईव की शुभकामनाएं

4- हर एक के दिल में हो सबके लिए प्यार,

आनेवाला हर दिन हो खुशियों का त्योहार,

इस उम्मीद के साथ आओ भूलके सारे गम,

क्रिसमस का हम सब करें कुछ इस तरह वेलकम.

क्रिसमस ईव की शुभकामनाएं

5- क्रिसमस पर यीशु से ये है प्रार्थना,

दो हमें इतनी शक्ति ताकि,

खुद पूरी कर सकें अपनी हर मनोकामना...

क्रिसमस ईव की शुभकामनाएं

इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्रिसमस का त्योहार दुनिया भर के परिवारों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आता है, जिसका जश्न क्रिसमस ईव से ही शुरु हो जाता है. इस दिन बच्चों को सीक्रेट सैंटा का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि कुछ लोग सैंटा क्लॉज बनकर बच्चों को ढेर सारे उपहार देते हैं. सेलिब्रेशन का यह सिलसिला क्रिसमस ईव से शुरु होकर अगले दिन तक चलता है. क्रिसमस के दिन शानदार दावतों और पार्टी के साथ इस पर्व की खुशियां एक-दूसरे के साथ साझा की जाती हैं.