Steve Smith Test Stats At Melbourne: टेस्ट क्रिकेट में मेलबर्न के मैदान पर कुछ ऐसा रहा हैं स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन, यहां देखें दिग्गज बल्लेबाज के आकंड़ें

स्टीव स्मिथ (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team 4th Test: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी 26 दिसंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से खेला जाएगा. तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड को 82 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं. अब चौथे टेस्ट मैच को जीतकर इंग्लैंड की टीम सीरीज में अपनी लाज बचाना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand ODI And T20I Schedule And Full Details: इस दिन से टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज, बस एक क्लिक पर देखें टीमें, शेड्यूल और अन्य अहम आंकड़े

इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ मेलबर्न में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट मैच से पैट कमिंस बाहर हो गए हैं. पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में स्टीव स्मिथ टीम की कप्तानी करेंगे. स्टीव स्मिथ का मेलबर्न में शानदार प्रदर्शन रहा है और वह आगामी बॉक्सिंग डे टेस्ट में भी उम्दा पारी खेलना चाहेंगे. इंग्लैंड के खिलाफ अपना वर्चस्व बरकरार रखना चाहेगी. ये बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न के मैदान पर खेला जाएगा. इस बीच मेलबर्न के मैदान पर स्टीव स्मिथ के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं.

मेलबर्न में कुछ ऐसा रहा हैं स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के सभी 12 टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे (26 दिसंबर को शुरू होने वाले मैच) के दौरान हुए हैं. स्टीव स्मिथ ने इन मैचों में 77.87 की औसत से 1,246 रन बनाए हैं. इस दौरान स्टीव स्मिथ के बल्ले से पांच शतक और इतने ही अर्धशतक निकले हैं. इस मैदान पर स्टीव स्मिथ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 192 रन है. इंग्लैंड के खिलाफ स्टीव स्मिथ ने चार मेलबर्न टेस्ट में 51.40 की औसत से 257 रन बनाए हैं. इसमें एक अर्धशतक और एक शतक शामिल है.

मेलबर्न में इतने टेस्ट शतक जड़ चुके हैं स्टीव स्मिथ

मेलबर्न में अपने पिछले टेस्ट मैच में स्टीव स्मिथ ने 197 गेंदों पर 140 रन की पारी खेली थी. यह इस मैदान पर स्टीव स्मिथ का पांचवां टेस्ट शतक था. इस मैदान पर सिर्फ तीन अन्य बल्लेबाजों ने पांच से ज्यादा शतक बनाए हैं. जैक हॉब्स (5 शतक), मैथ्यू हेडन (6 शतक), और डॉन ब्रैडमैन (9 शतक) उनसे आगे हैं. स्टीव स्मिथ उन सिर्फ चार बल्लेबाजों में से एक हैं जिन्होंने मेलबर्न टेस्ट में कम से कम 10 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं.

कुछ ऐसा रहा है स्टीव स्मिथ का टेस्ट करियर

स्टीव स्मिथ ने अपना पहला टेस्ट मैच साल 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था. स्टीव स्मिथ ने अब तक 121 मुकाबले खेले हैं और इसकी 216 पारियों में 55.97 की औसत के साथ 10,580 रन बनाने में सफल रहे हैं. इस दौरान स्टीव स्मिथ के बल्ले से 36 शतक और 44 अर्धशतक निकले हैं. स्टीव स्मिथ का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 239 रन रहा है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं.

एशेज सीरीज में कुछ ऐसा रहा हैं स्टीव स्मिथ का प्रदर्शन

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने इंग्लैंड के खिलाफ अब तक 39 टेस्ट की 70 पारियों में 55.87 की औसत से 3,520 रन बनाए हैं. एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ के नाम 12 शतक और 14 अर्धशतक हैं. इस बीच स्टीव स्मिथ ने दो दोहरे शतक भी लगाए हैं. केवल जैक हॉब्स (12 शतक) और डॉन ब्रैडमैन (19 शतक) ने इस सीरीज में स्टीव स्मिथ से अधिक शतक बनाए हैं. इस बीच साल 2010 के बाद से किसी अन्य बल्लेबाज ने एशेज सीरीज में पांच शतक भी नहीं बनाए हैं.

नोट: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.