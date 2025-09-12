Sarkari Naukri: युवाओं के लिए खुशखबरी! SBI में निकली बड़ी भर्ती, सैलरी 1 लाख से अधिक, तुरंत करें आवेदन

SBI Recruitment 2025

SBI Vacancy 2025: सरकारी बैंक में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत बैंक मैनेजर (Bank Manager) और डिप्टी मैनेजर (Deputy Manager) पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

वैकेंसी डिटेल्स

इस भर्ती के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर/मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) के लिए कुल 63 पदों पर भर्ती निकाली गई है, वहीं मैनेजर/डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट्स-डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए कुल 59 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इस तरह कुल मिलाकर 122 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी.

शैक्षणिक योग्यता

मैनेजर/मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट)

इस पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही, उसके पास इनमें से कोई एक प्रोफेशनल डिग्री – एमबीए इन फाइनेंस (MBA In Finance), पीजीडीबीए (PGDBA), पीजीडीबीएम (PGDBM), एमएमएस इन फाइनेंस (MMS In Finance), सीए (CA), सीएफए (CFA) या आईसीडब्ल्यूए (ICWA) भी होना जरुर्री है.

मैनेजर/डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट्स-डिजिटल प्लेटफॉर्म)

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास बीई/बीटेक (BE/BTech) की डिग्री होना जरूरी है, जिसमें विषय के रूप में आईटी (IT), कंप्यूटर साइंस (Computer Science), इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) या इलेक्ट्रिकल (Electrical) होना ही चाहिए. इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के पास मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस (MCA) की डिग्री है, वे भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते है.

आयु सीमा

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग-अलग पदों के अनुसार तय की गई है. मैनेजर पद के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 28 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, डिप्टी मैनेजर पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष निर्धारित की गई है. इसके अलावा, मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) पद के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

वेतनमान

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा. मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट/डिजिटल प्लेटफॉर्म) पद पर नियुक्त उम्मीदवारों का मासिक वेतन 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये के बीच होगा. वहीं, डिप्टी मैनेजर पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का वेतन मिलेगा.

आवेदन शुल्क

इस भर्ती में आवेदन शुल्क उम्मीदवारों की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. जनरल, ईडब्ल्यूएस (EWS) और ओबीसी (OBC) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है, जबकि एससी (SC), एसटी (ST) और दिव्यांग (PWDs) उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क मुफ्त रखा गया है.

चयन प्रक्रिया

इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वेबसाइट पर सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध है, जिससे उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, परीक्षा पैटर्न और अन्य शर्तों को समझकर आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती न केवल बेहतरीन वेतन का अवसर देती है, बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई में काम करने का सुनहरा मौका भी प्रदान करती है. यदि आप निर्धारित योग्यता और आयु सीमा में आते हैं, तो इसे हाथ से जाने न दें.