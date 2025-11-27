Bank Jobs: बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के 115 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, जानें पूरी डिटेल

BOI Manager Vacancy

Bank of India Officers Recruitment 2025: बैंकिंग सेक्टर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है. बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने मैनेजर (Officer) पदों पर 115 वैकेंसी जारी की हैं. इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाकर अपनी जानकारी भरनी होगी और निर्देशों के अनुसार फॉर्म सबमिट करना होगा. यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है, जो बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं.

कौन-कौन कर सकता है आवेदन?

यह भर्ती मैनेजर स्तर के पदों के लिए है, इसलिए बैंक ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगा जिनके पास संबंधित क्षेत्र में अनुभव और प्रोफेशनल नॉलेज होगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

बैंक ऑफ इंडिया उम्मीदवारों का चयन दो चरणों में करेगी - पहला ऑनलाइन लिखित परीक्षा और दूसरा पर्सनल इंटरव्यू. आवेदकों की संख्या कितनी होगी, इसके आधार पर बैंक यह तय करेगा कि पहले लिखित परीक्षा करवाई जाए या सीधे इंटरव्यू के जरिए चयन किया जाए. यानी, पूरी चयन प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि कितने उम्मीदवार आवेदन करते हैं.

लिखित परीक्षा का पैटर्न

इस भर्ती के तहत होने वाली लिखित परीक्षा 125 अंकों की होगी, जिसके लिए उम्मीदवारों को 100 मिनट का समय दिया जाएगा. परीक्षा में दो सेक्शन होंगे - पहला अंग्रेजी भाषा (English Language) जो 25 अंकों का होगा और केवल क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी इसके अंक मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे. दूसरा सेक्शन प्रोफेशनल नॉलेज (Professional Knowledge) का होगा, जो 100 अंकों का होगा और इसमें पद से जुड़े विषयों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे. चयन के लिए सामान्य (General) और ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणी के उम्मीदवारों को दोनों सेक्शन में कम से कम 35% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क श्रेणी के अनुसार अलग-अलग निर्धारित किया गया है. एससी (SC), एसटी (ST) और पीडब्ल्यूडी (PwD) उम्मीदवारों के लिए फीस 175 रुपये रखी गई है, जबकि सामान्य, ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 850 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा. फीस जमा करने के लिए उम्मीदवार डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) या क्यूआर कोड (QR Code) कोड जैसे किसी भी ऑनलाइन भुगतान माध्यम का उपयोग कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.bank.in पर जाएं.

अब ‘Recruitment’ सेक्शन में जाकर ‘Officers Recruitment 2025’ लिंक पर क्लिक करें.

नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़कर पात्रता जांच लें.

ऑनलाइन फॉर्म भरें और सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें.

फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करें.

भविष्य के लिए आवेदन की प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें.

बैंकिंग करियर के लिए शानदार मौका

बैंक ऑफ इंडिया की यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो सरकारी क्षेत्र में स्थिर, सुरक्षित और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं. मैनेजर पद पर चयन होने से न केवल अच्छी जिम्मेदारी मिलती है, बल्कि करियर ग्रोथ के भी मजबूत अवसर बनते हैं. इसलिए जो उम्मीदवार पात्रता रखते हैं, वे अंतिम तिथि से पहले अपना आवेदन जरूर पूरा करें और इस सुनहरे मौके का लाभ उठाएं.