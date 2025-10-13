Bank of Baroda Recruitment: बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करने का मौका, लाखों में सैलरी, जानें कब और कहां करे आवेदन

Bank of Baroda Recruitment: नौकरी का इंतज़ार कर रहे लोगों के लिए एक बढ़िया मौका सामने आया है. बैंक ऑफ़ बडौदा में विभिन्न पदों पर नौकरियां निकाली गई है.सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये शानदार मौका है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में मैनेजर, सीनियर मैनेजर और चीफ मैनेजर पदों पर भर्ती निकाली गई है. इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है.इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन केवल बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट bankofbaroda.in पर ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.ये भी पढ़े:Sarkari Naukri: युवाओं के लिए खुशखबरी! SBI में निकली बड़ी भर्ती, सैलरी 1 लाख से अधिक, तुरंत करें आवेदन

कौन-कौन से पद हैं खाली?

यह भर्ती कॉर्पोरेट और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट विभाग में नियमित आधार पर की जा रही है. कुल 50 पदों के लिए यह वैकेंसी (Vacancy) जारी की गई है. बैंक ने इस भर्ती से जुड़ा विस्तृत नोटिफिकेशन भी अपनी वेबसाइट पर जारी किया है.

क्या है शैक्षणिक योग्यता?

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन (Graduation) या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.इसके अलावा, निम्नलिखित योग्यता वाले उम्मीदवार भी पात्र होंगे,फाइनेंस में डिप्लोमा या सीए,सीएमए, सीएस, सीएफए की डिग्री धारक उम्मीदवार.

सैलरी और नियुक्ति प्रक्रिया

चयनित उम्मीदवारों को 64,820 से 1,20,940 रूपए प्रतिमाह तक वेतन (Salary) मिलेगा.उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा.

उम्र सीमा और जरूरी शर्तें

आवेदन करने वाले उम्मीदवार की उम्र 25 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए.आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन (Notification) को ध्यानपूर्वक पढ़ें ताकि किसी भी प्रकार की गलती से बचा जा सके.