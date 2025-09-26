Bank Job Alert: पंजाब एंड सिंध बैंक में SO पदों पर भर्ती, सैलरी 93 हजार रुपये, जानें डिटेल्स

Punjab & Sind Bank SO Recruitment 2025

Punjab & Sind Bank Specialist Officer (SO) Recruitment 2025: पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर (Punjab & Sind Bank SO) भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस भर्ती के तहत कुल 190 पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिनमें क्रेडिट मैनेजर (Credit Manager) के 130 पद और एग्रीकल्चर मैनेजर (Agriculture Manager) के 60 पद शामिल हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर 10 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

शैक्षणिक योग्यता (Education Qualification)

पंजाब एंड सिंध बैंक में क्रेडिट मैनेजर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री न्यूनतम 60% अंकों के साथ होना जरूरी है. वहीं, आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी) के उम्मीदवारों को न्यूनतम 55% अंक आवश्यक हैं. इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के पास सीए (CA), सीएमए (CMA), सीएफए (CFA) या एमबीए इन फाइनेंस (MBA In Finance) जैसी प्रोफेशनल डिग्री है, वे उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं.

एग्रीकल्चर मैनेजर पद के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि (Agriculture), बागवानी (Horticulture), दुग्ध उत्पादन (Dairying), पशुपालन (Animal Husbandry), वानिकी (Forestry), पशु चिकित्सा विज्ञान (Veterinary Science), कृषि अभियांत्रिकी (Agricultural Engineering) या मत्स्य पालन (Fisheries) में ग्रेजुएशन की डिग्री होना आवश्यक है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 60% अंक और एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूबीडी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 55% अंक होना अनिवर्य है.

आयु सीमा (Age Limit)

पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के तहत उम्मीदवारो की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी जरुरी है. इसके साथ ही, उम्मीदवार का जन्म 2 सितंबर 1990 से पहले और 1 सितंबर 2002 के बाद नहीं हुआ होना चाहिए. इसका मतलब यह है, कि केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु इस सीमा में आती है.

आवेदन शुल्क (Application Fees)

पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार तय किया गया है. एससी/एसटी और पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में केवल 100 रुपये + टैक्स + पेमेंट गेटवे शुल्क देना होगा. वहीं, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये + टैक्स + पेमेंट गेटवे शुल्क रखा गया है. इस बात का ध्यान रखे की, आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड से ही किया जा सकेगा.

वेतनमान (Salary)

पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के तहत चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक वेतन पैकेज मिलेगा. चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का वेतन दिया जा सकता है. इसके साथ ही, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार सभी भत्ते और सुविधाएँ भी दी जाएंगी. यानी इस भर्ती के तहत उम्मीदवारों को न सिर्फ अच्छा बेसिक वेतन मिलेगा, बल्कि भत्तों के साथ कुल पैकेज और भी ज्यादा आकर्षक होगा.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 की चयन प्रक्रिया कुल चार चरणों में पूरी की जाएगी. सबसे पहले उम्मीदवारों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा (Online Written Test) होगी. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों का स्क्रीनिंग (Screening) के आधार पर चयन किया जाएगा. अगला चरण होगा पर्सनल इंटरव्यू (Personal Interview) और अंत में सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट (Final Merit List) जारी की जाएगी.

आवेदन प्रक्रिया (How to Apply Online)

उम्मीदवार पंजाब एंड सिंध बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती 2025 के लिए निचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके आवेदन कर सकते हैं:

सबसे पहले पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाए.

अब ‘Punjab & Sind Bank SO Online Application Form 2025’ लिंक पर क्लिक करे.

आवेदन फॉर्म में दी गई सभी जानकारियाँ सही-सही भरें.

आवश्यक दस्तावेज (Documents) अपलोड करें.

निर्धारित श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

अंत में, आवेदन फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रखें.

यह भर्ती उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं. अधिक जानकरी के लिए उम्मीदवार पंजाब एंड सिंध बैंक की आधिकारिक वेबसाइट punjabandsind.bank.in पर जाकर आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते है.