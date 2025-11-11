Bank Jobs 2025: इस बैंक में 434 क्लर्क पदों पर निकली भर्ती, आवेदन करने से पहले जान लें जरुरी बातें

PDCC Bank Recruitment 2025

पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (Pune District Central Cooperative Bank) ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है. बैंक ने क्लर्क (Clerk) पद के कुल 434 रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इस भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी. उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और मेरिट सूची (Merit List) के आधार पर किया जाएगा.

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह उन युवाओं के लिए शानदार अवसर है, जो बैंकिंग क्षेत्र में स्थायी और सम्मानजनक करियर बनाना चाहते हैं.

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तारीख

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2025 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है. बैंक की ओर से ऑनलाइन परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) और इंटरव्यू से जुड़ी सभी जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी. इच्छुक उम्मीदवार भर्ती से संबंधित नई अपडेट के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pdcc.bank.in पर नियमित रूप से विजिट कर सकते है.

भर्ती का विवरण

पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने कुल 434 क्लर्क पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें से 70% पद पुणे जिले के स्थायी निवासियों (Permanent Residents) के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 30% पद पुणे जिले के बाहर के उम्मीदवारों के लिए खुले हैं. यदि जिले के बाहर से पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो शेष रिक्तियां पुणे जिले के योग्य उम्मीदवारों से भरी जाएंगी. यह व्यवस्था स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने के उद्देश्य से की गई है.

आवश्यक दस्तावेज़ और पात्रता शर्तें

उम्मीदवारों को अपने मूल अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है. यदि उम्मीदवार अधिवास प्रमाणपत्र अपलोड नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन अपूर्ण (Incomplete) माना जाएगा और स्वीकार नहीं किया जाएगा.

साथ ही, उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे बैंक द्वारा निर्धारित सभी पात्रता और योग्यता शर्तों को पूरी तरह से पूरा करते हों. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी जैसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि सही और अपडेटेड होनी चाहिए. किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया

पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. सबसे पहले उम्मीदवारों की ऑनलाइन परीक्षा (Online Test) आयोजित की जाएगी. इसके बाद परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची (Merit List) तैयार की जाएगी. अंत में, चयनित उम्मीदवारों के आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया (Verification) पूरी की जाएगी.

ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित डिटेल जानकारी, जैसे सिलेबस (Syllabus), परीक्षा पैटर्न (Exam Pattern) और अन्य दिशानिर्देश, बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.

आवेदन शुल्क और भुगतान प्रक्रिया

उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम (Online Mode) से जमा करना होगा. शुल्क का भुगतान सुरक्षित पेमेंट गेटवे (Secure Payment Gateway) के माध्यम से किया जाएगा. ध्यान दें कि एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार भुगतान करने से पहले सभी विवरण अच्छी तरह जांच लें.

अधिक जानकारी के लिए आवेदन करने से पहले इच्छुक उम्मीदवार पूरी अधिसूचना (Official Notification) अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते है. बैंक किसी भी उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से ईमेल या संदेश के माध्यम से सूचना नहीं भेजेगा, इसलिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से वेबसाइट पर जाकर नई जानकारियां चेक करते रहना चाहिए.

अन्य सरकारी अवसर

साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने हाल ही में 1974 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) पदों के लिए मेगा भर्ती अभियान की घोषणा की है. योग्य उम्मीदवार इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं. यह स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर है.

वहीं, पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की यह भर्ती स्थानीय युवाओं के लिए बैंकिंग क्षेत्र में करियर शुरू करने का एक बेहतरीन मौका है. जो उम्मीदवार स्थायी और प्रतिष्ठित नौकरी की तलाश में हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और सभी आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी अभी से कर लें, ताकि आवेदन के दौरान किसी प्रकार की समस्या न आए.