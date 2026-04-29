Union Bank of India Recruitment 2026: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1865 अपरेंटिस पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू; जानें योग्यता और चयन प्रक्रिया

Union Bank of India Recruitment 2026: बैंकिंग क्षेत्र (Banking Sector) में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) यानी यूबीआई (UBI) ने रोजगार का एक बड़ा अवसर प्रदान किया है. बैंक ने अपरेंटिस (Apprentice) के कुल 1865 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Application) की प्रक्रिया आज, 29 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई है. योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (Bank's Official Website) पर जाकर 19 मई 2026 तक अपना पंजीकरण (Registration) करा सकते हैं. यह भी पढ़ें: Sarkari Naukri 2026: RBI में अधिकारियों के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, rbi.org.in पर आवेदन प्रक्रिया शुरू
महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन शुल्क
यूनियन बैंक अपरेंटिस भर्ती के लिए आवेदन की खिड़की 19 मई 2026 तक खुली रहेगी. परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से मई या जून 2026 में किया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी किए जाएंगे.
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 944 रुपये निर्धारित किए गए हैं. वहीं, सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए 708 रुपये और दिव्यांग (PH) श्रेणी के लिए 236 रुपये शुल्क रखा गया है. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम (डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग) से ही स्वीकार किया जाएगा.
पात्रता मानदंड और आयु सीमा
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (Stream) में स्नातक (Bachelor Degree) की डिग्री होना अनिवार्य है.
आयु सीमा के निर्धारण के लिए 1 अप्रैल 2026 को आधार माना जाएगा. न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए. हालांकि, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण
बैंक द्वारा जारी कुल 1865 पदों को विभिन्न श्रेणियों में इस प्रकार विभाजित किया गया है:
- सामान्य (UR): 823 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): 447 पद
- अनुसूचित जाति (SC): 289 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 175 पद
- अनुसूचित जनजाति (ST): 131 पद
यूनियन बैंक अपरेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2026 कैसे भरें?
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) ने अपरेंटिस भर्ती अधिसूचना जारी कर दी है और 'यूनियन अपरेंटिसशिप परीक्षा 2026' के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. उम्मीदवार 29/04/2026 से 19/05/2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन के मुख्य चरण:
- अधिसूचना पढ़ें: 'सरकारी रिजल्ट' के 'लेटेस्ट जॉब' सेक्शन में जाकर आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें.
- दस्तावेज़ एकत्र करें: अपनी पात्रता (Eligibility), आईडी प्रूफ, पते का विवरण और अन्य बुनियादी जानकारियों से संबंधित सभी दस्तावेज़ों की जांच करें और उन्हें इकट्ठा करें.
- स्कैन दस्तावेज़ तैयार रखें: भर्ती फॉर्म से संबंधित सभी दस्तावेज़ जैसे फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ, अंगूठे का निशान आदि को स्कैन करके तैयार रखें.
- विवरण की जांच (Preview): आवेदन पत्र जमा (Submit) करने से पहले 'प्रिव्यू' विकल्प का उपयोग करें और सभी कॉलम को सावधानीपूर्वक जांचें.
- शुल्क भुगतान: यदि आपकी श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क अनिवार्य है, तो उसे जमा करना आवश्यक है. शुल्क भुगतान के बिना आपका फॉर्म पूरा नहीं माना जाएगा.
- प्रिंट आउट: फाइनल सबमिशन के बाद भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखें. यह भी पढ़ें: UPSSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2026: 402 पदों पर आवेदन शुरू, जानें पात्रता, जरूरी दस्तावेज समेत अन्य डिटेल्स
महत्वपूर्ण लिंक और जानकारी:
- ताजा अपडेट: एडमिट कार्ड, आंसर की और रिजल्ट के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट com पर विजिट करें.
- मोबाइल ऐप: नवीनतम अपडेट के लिए गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से 'Sarkari Result' का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें.
- सोशल मीडिया: ताजा खबरों के लिए उनके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें.
- अन्य टूल्स: फोटो का बैकग्राउंड हटाने, इमेज रीसाइज़र, या रिज्यूमे मेकर जैसे टूल्स का उपयोग आप 'Sarkari Result Tools' के माध्यम से कर सकते हैं.
इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें. आवेदन के दौरान फोटो, हस्ताक्षर, आईडी प्रूफ और अन्य शैक्षिक दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी तैयार रखें. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच कर लें, क्योंकि अधूरा या बिना शुल्क वाला फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा. अंत में, भविष्य के संदर्भ के लिए फाइनल सबमिशन का प्रिंट आउट जरूर ले लें.