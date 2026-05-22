SRH vs RCB Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru, TATA Indian Premier League 2026 67th Match Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 67वां मुकाबला आज यानी 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (SRH vs RCB) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैदराबाद (Hyderabad) के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम (Rajiv Gandhi International Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 9 में जीत और 4 में हार का सामना किया है. वहीं, सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 मुकाबलों में 8 जीत दर्ज की है, जबकि 5 मैचों में हार झेली है. दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं और अब टॉप-2 में जगह मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी पैट कमिंस (Pat Cummins) कर रहे हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान रजत पाटीदार (Rajat Patidar) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs CSK, IPL 2026 66th Match Narendra Modi Stadium Pitch Report: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज बल्लेबाज दिखाएंगे दम या गेंदबाज करेंगे कमाल? महामुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 67वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा. ये मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आठ मुकाबलों में जीत और पांच मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान आरसीबी की टीम को नौ मुकाबलों में जीत और चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हेड टू हेड (SRH vs RCB Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है. सनराइजर्स हैदराबाद को 14 मैचों में जीत मिली है. जबकि, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 12 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला था. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में पंजाब किंग्स को हराया था. उस मैच में जितेश शर्मा ने कप्तानी की थी, लेकिन इस मुकाबले में रजत पाटीदार की वापसी हो सकती है. बल्लेबाजी में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, टिम डेविड और जितेश शर्मा मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हराया था. ऐसे में टीम उसी लय को बरकरार रखना चाहेगी. बल्लेबाजी में ट्रेविस हेड और ईशान किशन से तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, हेनरिक क्लासेन मध्यक्रम में मैच विनर साबित हो सकते हैं. गेंदबाजी में पैट कमिंस और ईशान मलिंगा से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

टाटा आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला आज यानी 22 मई को सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां गेंद अच्छी तरह बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज आसानी से बड़े शॉट खेल पाते हैं. हालांकि, स्पिन गेंदबाजों को बीच के ओवरों में थोड़ी मदद मिल सकती है. तेज गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 165 रन है. यहां का सर्वोच्च स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 286/6 बनाया था. एक्यूवेदर के मुताबिक, 22 मई को हैदराबाद में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की उम्मीद है. मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा. बारिश की 55 प्रतिशत संभावना है, ऐसे में मैच के दौरान मौसम खलल डाल सकता है.

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने इस सीजन में 13 पारियों में 50.45 की औसत और 155.89 की स्ट्राइक रेट से 555 रन बनाए हैं. वहीं, ईशान किशन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए विराट कोहली ने 13 पारियों में 54.20 की औसत और 164.74 की स्ट्राइक रेट से 542 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने 13 मुकाबलों में 24 विकेट चटकाए हैं. सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (SRH vs RCB 67th T20 Match Playing Prediction)

सनराइजर्स हैदराबाद: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: जैकब बेथेल, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा.

नोट: सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर bhi देख सकते हैं.